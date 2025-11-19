Confianza absoluta: Aldry Siso le gusta mucho a esta yegua para decidir en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El jinete profesional Aldry Siso conversó en entrevista para Meridiano Web, a fin de ofrecer un análisis detallado de sus tres compromisos para la venidera jornada de carreras número 45 en La Rinconada.

Aldry Siso: Entrevista en vivo compromisos atropellada Reunión 45 La Rinconada

Siso, es uno de los jockeys que siempre se destaca en cada competencia y con cada ejemplar que le ha tocado montar y es una satisfacción para su carrera profesional porque cada día se le viene muchas oportunidades de montas por parte de los entrenadores y los propietarios. Además, sus victorias han sido de mucha disciplina, constancia, fe y perseverancia.

Saludos Aldry de parte del equipo de este medio digital. En esta ocasión tendrás tres compromisos para la reunión 45. Comienzas en la tercera carrera con Bombazo, un caballo que reaparece luego de 42 días sin correr y estrena el implemento Gríngola ¿Qué nos puedes comentar?

-Un caballo que ha estado trabajando muy bien. Su última carrera salió un poco más cerca. Pensamos que le hacía falta la gríngola y se las colocaron. Contamos con él esta semana. Corre con un lote de pocos caballos de lo que él se viene a enfrentar en sus actuaciones anteriores. No lo dejen en sus combinaciones de Pool y de sus jugadas exóticas.

En la cuarta del programa del ciclo no válido estará sobre los estribos de la yegua Royal Honey del trainer Alberto Mizrahi.

-La yegua Royal Honey mostró una franca mejoría en su última presentación. Corrió libre de tropiezos, ejecutó una estrategia de menos a más y su remate final fue tan potente que nos aseguró el tercer lugar.

Para la competencia de este domingo, y siempre respetando el nivel de las rivales, confío en que Royal Honey activará una poderosa atropellada. Su ajuste de hoy en el aparato fue excelente y tenemos la expectativa de ser protagonistas y estar decidiendo la carrera.

Para cerrar tus compromisos lo harás con la potra Enigma en yunta con Eliecer Gómez en la novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional y regresa al óvalo de Coche tras 77 días sin correr.

-Es una yegua que he tenido la oportunidad de conducir en varias ocasiones. No le tomen en cuenta su última carrera, pues el desempeño no fue el esperado. Sin embargo, para esta carrera, la yegua se encuentra en una condición física extraordinaria. Hoy, fue al aparato y brincó excelente. Así es que tómenla en cuenta para sus combinaciones en el 5y6, por lo que me gusta muchísimo para decidir.