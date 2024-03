Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 17-03-2024

Una muy interesante y soleada tarde clásica de carreras se lleva a cabo en La Rinconada este domingo 17 de marzo con la disputa de cuatro pruebas selectivas de grado y la buena noticia del monto récord en la recaudación en el monto jugado 5 y 6 Nacional, que es lo nuestro. La décima reunión del año fue escenario de cuatro clásicos, el primero de ellos en la segunda carrera del programa, el XXX Clásico Eduardo Larrazábal (G2) con victoria para Turbinada (Roger Rocket) con la monta de Jaime Lugo y entrenamiento de Fernando Parilli.

Luego siguió la tarde clásica en la tercera carrera con el XLIX Clásico Gustavo J.Sanabria, una victoria para Daniela Runner (Champlain) conducida por Jean Carlos Rodríguez y entrenada por Rafael Cartolano. Posteriormente en la octava carrera, sin validez para el 5 y 6, se disputa el LXIV Clásico José María Vargas (G2), con triunfo para El de Froix (King Seraf) montado por Francisco Quevedo y entrenado por Riccardo D´Angelo y la jornada clásica culmina en la novena prueba, quinta válida del 5 y 6, XXX Clásico Socopó, donde se impuso Stronger (Keep Thinking), con la monta de Hemirxon Medina y la preparación de Juan Carlos García Mosquera.

El jinete más destacado en la jornada fue Jean Carlos Rodríguez, que gana el Clásico Gustavo J. Sanabria , tercera carrera con la yegua Daniela Runner y duplica triunfos al vencer en la quinta prueba, Segunda Válida del 5 y 6 Nacional, con el N°5 The Last Dance (Manchester), entrenado por Rafael Cartolano, quien precísamente fue el entrenador más destacado en la jornada al ganar en tres competencias, además del Clásico Gustavo J. Sanabria con Daniela Runner, Cartolano abre el programa al ganar con el N°4 Gloriossus (Manchester) con la monta de Larry Mejías y la quinta con el ejemplar The Last Dance.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 65.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gloriossus (4) 53 Larry Mejías 25,48 2 Parrillero (1) 53 J.Lugo - 3 Canciller (3) 53 J.Aranguren - 4 Yasiel (2) 53 J.Aray - 5 Invader (6) 53 J.C.Rodríguez -

Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 25,48 - Placés: 23,59 y 39,60 - Exacta: 66,95 -

Trifecta: 923,71 - Superfecta: No hubo.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71.4

XXX Clásico Eduardo Larrazábal (Grado III)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Turbinada (1) 54 Jaime Lugo 25,74 2 Mi Quedida Emma (6) 54 J.Aray - 3 Sra Florencia (3) 53 L.Mejías - 4 Brave Yole (4) 54 J.Aranguren - 5 Reina del Valle (5) 53 Y.González -

Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 25,74 - Placés: 25,16 y 26,10 - Exacta: 61,83 -

Trifecta: 86,77 - Superfecta: 312,37.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 127.2

XLIX Clásico Gustavo J. Sanabria (Grado II).

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Daniela Runner (4) 54 Jean Carlos Rodríguez 35,95 2 The Queen Nani (3) 53 F.Quevedo - 3 Lady Rossy (5) 53 J.Lugo - 4 Tequila (1) 55 J.Aray - 5 Quality Princess (2) 53 J.A.Rivero -

Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 35,95 - Exacta: 96,71 - Trifecta: 324,04.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Black Andrew (7) 54 Asnaldo Chirinos 41,26 2 Father Jesus (6) 54 J.G.Hernández - 3 Gran Galil (8) 53.5 J.Herrera - 4 Feroz (10) 54 K.Perfecto - 5 Gran Phuel (5) 54 L.Aguilar -

Entrenador: David Palencia. Ganador: 41,26 - Placés 28,47 y 34,52 - Exacta: 141,55 -

Trifecta: 572,93 - Superfecta: 2.153,10 - Pool de 4: 117,19

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 113.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 The Last Dance (5) 54 Jean Carlos Rodríguez 75,99 2 Huracán Jesús (3) 56 J.Lugo - 3 Leo Alessandro (4) 50 A.Briceño - 4 Feedstock (2) 54 J.Aray - 5 Aclamado (1) 53 J.G.Hernández -

Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 75,99 - Placés: 58,52 y 33,45 - Exacta: 377,16 -

Trifecta: No hubo. - Superfecta: No hubo. Triple Apuesta: 453,63 - Doble Perfecta : No hubo.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Furia (6) 54 Jonathan Aray 59,02 2 Bella Catira (3) 50 Y.González - 3 Reina de Copas (4) 53 J.Lugo - 4 Luna Dulce (5) 50.5 J.A.Rivero - 5 Ma Rosa María (8) 53 H.Medina -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 59,02 - Placés: 33,59 y 63,24 - Exacta: 63,24 -

Trifecta: 644,19 - Superfecta: No hubo.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Linda Bizkaia (7) 53 Jose. A.Rivero 37,00 2 Pluma Blanca (3) 53 R.Solano - 3 Dulce Abril (6) 50 I.Aguilar - 4 MiGoajiraAdorada (1) 50 C.Brito - 5 Super Valentina (9) 51 E.Guédez -

Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 37,00 - PLacés: 24,28 y 34,79 - Exacta: 85,10 -

Trifecta: 136,15 - Superfecta 619,16.

OCTAVA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 129.0

LXIV Clásico José María Vargas (Grado II)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El de Froix (1) 56 Francisco Quevedo 54,12 2 El Gran Eladio (3) 54 H.Medina - 3 Templario (5) 55 J.Aray - 4 Padel (6) 53 Y.González - 5 Rob Hendrick (2) 55 J.C.Rodríguez -

Entrenador: Riccardo D´Angelo. Ganador: 54,12 - Placés: 50,52 y 45,00 - Exacta: No hubo.

Trifecta: No hubo:

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.0

XXX Clásico Socopó (Grado III).

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Stronger (1) 53 Hemirxon Medina 298,29 2 Futuro (7) 55 J.Aray - 3 King Of Success (4) 53 J.Lugo - 4 Vermelho (5) 54 L.Mejías - 5 Draxler (8) 53 J.G.Hernández -

Entrenador: Juan Carlos García M. Ganador: 298,29 - Placés: 120,31 y 27,05 -

Exacta: 1.078,62 - Trifecta: 2.011,15 - Superfecta: No hubo.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:79.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Aktolgali (10) 57 Maikel Rodríguez 80,76 2 Shakman (2) 56 J.Aray - 3 My Towering Mate (4) 52 Y.González - 4 Combination (8) 55 J.Aranguren - 5 Akas Team (9) 53 J.G.Hernández -

Entrenador: José G. Rodríguez. Ganador: 80,76 - Placés: 67,57 y 23,81 - Exacta: 309,86 -

Trifecta: 404,24 - Superfecta: 1.015,60 - Triple Apuesta: 1.995,32 - Súper Pool de 4: 7.304,03

- Doble Perfecta: No hubo. 5 y 6 Nacional 146 con 6 aciertos: Bs. 78.617,48 y 2608 boletos

con 5 aciertos: Bs.1.141,03 - Loto Hípico: 766,31.