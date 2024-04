Aquí el Best Bet y los Tips para Keeneland 24-04-2024

Inicia la última semana del corto pero emotivo y productivo meeting de primavera en el Hipódromo de Keeneland, que este miércoles 24 de abril ofrece a la afición hípica un programa de ocho competencias con la carrera mejor premiada a la altura de la séptima prueba, un Allowance Otional Claiming de $120.000 para Yeguas de 4 y más años.

La reunión hípica dará inicio a la 1:00 pm y contempla cinco (5) carreras sobre superficie de arena y tres (3) sobre la pista de grama. El programa es bastante nutrido con un promedio de 11.75 ejemplares inscritos por carrera y dentro del mismo se incluye el popular juego del Pick Six, que iniciará en la tercera carrera y en Keeneland tiene un factor multiplicador mínimo de $1 y este miércoles presenta un monto acumulado por repartir de $56.440,75.

La partida de la tercera carrera, primera válida para el Pick Six, fue fijada a las 2:04 pm. Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis competencias del Pick Six, cuya selección funciona para combinar también el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick Three y Daily Doubles programados dentro de esas seis pruebas.

Tercera Carrera. 6. Ice Time. Luce bajado de agrupación 4. Fear of Union. Buena su penúltima con Reylú sobre superficie de arena en Fair Grounds. 9. Active Duty. Buena su anterior con Torres, mejor no subestimarla.

Cuarta Carrera. 7. Unit Economics. Su anterior fue un augurio de victoria. 8. Coinvest. Puede comenzar a justificar su costo en subasta. Línea Doble.

Quinta Carrera. 6. Grand Rapids. Sangre, monta y ejercicios que lo avalan. 5. Hero Worship. No lo había hecho mal sobre arena. 7. Tiger´s Legacy. Peligroso en velocidad con la monta del nuevo miembro del Hall de la Fama dominicano.

Sexta Carrera. 2. Viva la Red. Viene de medirse en carreras clásicas de grado. 5 I´m a Sure Thing. Mostró stamina en su anterior. 10 Boltoro. También mostró en su penúltima que tiene el aliento para el recorrido.

Séptima Carrera. 8. Amaretti. Esta pupila del Godolphin mostró poder como sprinter en New York. Sale por fuera, correrá como nuestro Best Bet para el miércoles en Keeneland.

Octava Carrera. 10. John the Beer Man Llegó muy cerca en el debut y ahora tiene 100 metros más para atropellar. 5. Rebel Red. Casi dos años sin correr, pero es hijo de Frankel y buscaron a Irad para reaparecer. 9. St. Neots. Ya reapareció, ahora es temible. 11. Vesture. Otro que puede mejorar mucho luego de su reaparecida.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el miércoles 24 de abril en keeneland:

3a) 4-6-9

4a) 7-8

5a) 5-6-7

6a) 2-5-10

7a) 8

8a) 5-9-10-11