Mundial Sub-17

XI de Vizcarrondo para el partido de la Vinotinto contra Corea del Norte

Este partido será crucial para optar por el pase a octavos de final

Por

Eimy Carta
Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 10:43 am
La Vinotinto Sub-17 se prepara para su duelo de dieciesavos de final en el Mundial de Qatar 2025. Tras una fase de grupos histórica, Oswaldo Vizcarrondo presentó su once de lujo para enfrentar a la selección de Corea del Norte en un encuentro de eliminación directa donde el margen de error es nulo.

La Vinotinto saltará a la cancha con la siguiente alineación, buscando imponer su ritmo de juego desde el inicio:

  • Defensa: La línea de fondo está anclada por el portero Alan Vázquez (1), junto a Eider Barrios (3) y Marcos Matías (4).

  • Mediocampo Central: El centro del campo estará a cargo de Marco Libra (5), quien portará el brazalete de capitán (C), asistido por Wiliander Muñoz (6) y Diego Claut (13).

  • Ataque y Bandas: La ofensiva se perfila con Yerwin Sulbaran (10), Yimvert Berroteran (11) y Dioner Fuentes (18).

  • Delantera: El ataque queda en manos de Román Davis (13) y Luigi Pagano (20).

Suplentes listos para la acción

El banquillo cuenta con jugadores clave que podrían cambiar el ritmo del partido, brindando profundidad y versatilidad al equipo:

  • Porteros (P): Ángel Pérez (12), Andrés Lubo (2).

  • Defensa/Mediocampo: Ricardo Rincones (2), Gustavo Caraballo (7), Henry Díaz (8), Ender Albarrán (14), John Mancilla (15), Juan Uribe (16).

  • Ataque: Andrés Bolaño (17), David García (19).

Sabado 15 de Noviembre de 2025
