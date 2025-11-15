XI de Vizcarrondo para el partido de la Vinotinto contra Corea del Norte

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 se prepara para su duelo de dieciesavos de final en el Mundial de Qatar 2025. Tras una fase de grupos histórica, Oswaldo Vizcarrondo presentó su once de lujo para enfrentar a la selección de Corea del Norte en un encuentro de eliminación directa donde el margen de error es nulo.

La Vinotinto saltará a la cancha con la siguiente alineación, buscando imponer su ritmo de juego desde el inicio:

Defensa: La línea de fondo está anclada por el portero Alan Vázquez (1) , junto a Eider Barrios (3) y Marcos Matías (4) .

Mediocampo Central: El centro del campo estará a cargo de Marco Libra (5) , quien portará el brazalete de capitán (C), asistido por Wiliander Muñoz (6) y Diego Claut (13) .

Ataque y Bandas: La ofensiva se perfila con Yerwin Sulbaran (10) , Yimvert Berroteran (11) y Dioner Fuentes (18) .

Delantera: El ataque queda en manos de Román Davis (13) y Luigi Pagano (20).

Suplentes listos para la acción

El banquillo cuenta con jugadores clave que podrían cambiar el ritmo del partido, brindando profundidad y versatilidad al equipo: