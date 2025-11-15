XI de Vizcarrondo para el partido de la Vinotinto contra Corea del Norte

La Vinotinto Sub-17 se prepara para su duelo de dieciesavos de final en el Mundial de Qatar 2025. Tras una fase de grupos histórica, Oswaldo Vizcarrondo presentó su once de lujo para enfrentar a la selección de Corea del Norte en un encuentro de eliminación directa donde el margen de error es nulo.
La Vinotinto saltará a la cancha con la siguiente alineación, buscando imponer su ritmo de juego desde el inicio:
-
Defensa: La línea de fondo está anclada por el portero Alan Vázquez (1), junto a Eider Barrios (3) y Marcos Matías (4).
-
Mediocampo Central: El centro del campo estará a cargo de Marco Libra (5), quien portará el brazalete de capitán (C), asistido por Wiliander Muñoz (6) y Diego Claut (13).
-
Ataque y Bandas: La ofensiva se perfila con Yerwin Sulbaran (10), Yimvert Berroteran (11) y Dioner Fuentes (18).
-
Delantera: El ataque queda en manos de Román Davis (13) y Luigi Pagano (20).
Suplentes listos para la acción
El banquillo cuenta con jugadores clave que podrían cambiar el ritmo del partido, brindando profundidad y versatilidad al equipo:
-
Porteros (P): Ángel Pérez (12), Andrés Lubo (2).
-
Defensa/Mediocampo: Ricardo Rincones (2), Gustavo Caraballo (7), Henry Díaz (8), Ender Albarrán (14), John Mancilla (15), Juan Uribe (16).
-
Ataque: Andrés Bolaño (17), David García (19).