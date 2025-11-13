Vinotinto comenzó con doble triunfo Liga Evolución de fútbol sala

Suscríbete a nuestros canales

La seleccion de Venezuela comenzo este 12 de noviembre de gran forma el torneo de Liga Evolución de Fútbol Sala Zona Norte 2025, que se realiza en las espectaculares instalaciones del Poliedro de Caracas. El quintento nacional derrotó en sus dos partidos a su similar de Colombia.

A primera hora la Vinotinto Sub20 de Futsal venció a los cafeteros por un marcador de 1-0, tanto anotado por Alexis Gonzalez. Mientras que la seleccion absoluta tambien comenzó el torneo con un contundente triunfo sobre el mismo rival de turno, por marcardor de 2-0.

¿Cuando vuelve a jugar la Vinotinto?

El combinado nacional volverá a la duela este jueves 13 de noviembre, los criollos se enfrentarán a Perú en los mismos horarios. Mientras que el viernes 14 del mes en curso la Vinotinto del futsal no verá acción, regresará el 15 de noviembre cuando se enfrente a Ecuador, y cerrarán este domingo ante Brasil.

Al final de la competencia, se conocerá al vencedor de la zona, que posteriormente se enfrentará a Argentina, el ganador de la Zona Sur, para definir al campeón suramericano.

La Liga Evolución Futsal Zona Norte 2025 se disputará del 12 al 16 de noviembre en el Poliedro de Caracas y tendrá la participación de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Hasta cuándo se disputará el torneo

El torneo contará con cinco fechas donde se enfrentarán todos contra todos en sus categorías Sub20 y Mayores.

Formato de competencia

El sistema del torneo es de todos contra todos, en una fase única de cinco fechas y en ambas categorías establecidas. Serán ganadores de cada zona, las selecciones que acumulen la mayor cantidad de puntos en la sumatoria final de puntos de las 2 categorías en las que participan del torneo.

Los ganadores de cada zona disputarán posteriormente la Final por el Título Absoluto.

¿Qué es la Liga de Evolución?

La CONMEBOL Liga Evolución es el torneo que se disputa en el marco del Programa CONMEBOL Evolución y se realiza en dos zonas, Norte y Sur, con cinco selecciones cada una, en dos disciplinas y en dos categorías, Fútbol Playa y Futsal; Sub20 y Mayores, respectivamente. Los ganadores de las zonas, posteriormente, se enfrentan en una final a doble partido entre ambas categorías para conocer al campeón continental.