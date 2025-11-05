Unos aficionados del Barcelona incendian un autobús en Brujas

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League está de regreso este miércoles 5 de noviembre en la cuarta jornada del torneo y uno de los duelos más esperados de la fecha es el que tiene como protagonista al FC Barcelona ante Brujas, en una previa que ya está caldeada por algunos hechos.

Los mismos ocurrieron en la antesala del partido y tiene como involucrados a unos aficionados del cuadro azulgrana que viajaron a Bélgica para acompañar al equipo.

Los mismos habrían ocasionado unos hechos de alarma en la ciudad, en los que incluso un autobús fue incendiado, tal como se observa en algunos videos ya virales en las redes sociales.

En medio de todo, las autoridades policiales trataron de contener lo que generó unas bengalas encendidas en uno de los vehículos que tenía como objetivo trasladar a los seguidores del club directamente al estadio.

Barcelona obligado a ganar para meterse en el pelotón

El equipo dirigido por Hansi Flick sabe que esta visita tiene una importancia clave en este momento de la temporada. Los culés necesitan un triunfo para meterse en el pelotón de los primeros ocho clubes de la tabla, que son los que se meterían directamente a los octavos de final.

Por ejemplo, con tres puntos sumados llegarían a nueve unidades en el certamen, misma cantidad que por ejemplo tiene el Real Madrid, que está momentáneamente en la quinta casilla, sobre todo, tras la derrota del pasado martes con Liverpool (1-0).

Barcelona para este partido ya cuenta con el regreso de su atacante más veterano, Robert Lewandowski, que ya estuvo disponible en el pasado duelo liguero contra Elche (3-1).