Reaparece esposa de Dani Alves y esto dijo del brasilero

La vida de Dani Alves cambió. Eso no se puede dudar ni un minuto. De estar en la cúspide del fútbol, reconocido como uno de los mejores de la historia, a estar detrás de unas rejas en prisión, con su futuro incierto y peleando una libertad que parece cuesta arriba. Hace días fue sentenciado a cuatro años y seis meses de cárcel, acusado de violación, mientras recurre ese dictamen a ver si puede hacer algo más.

En todo esto, es muy normal que la opinión pública, sorprendida por lo que ocurre con el otrora lateral derecho del FC Barcelona, haya esperado expectante alguna declaración de su esposa, Joana Sanz, ante la sentencia de la Audiencia de Barcelona y, pues bien, la modelo ya habló.

Sin embargo, sus palabras no fueron de lleno al tema del que es, aún, su pareja. Más bien supo esquivar todo lo que viene relacionado con Alves, al menos, así lo expresó en una historia en su cuenta en la red social de Instagram, mientras se quitaba el maquillaje de su rostro.

Joana utilizó su aparición para aclarar uno de sus post más recientes, acerca de la vida sin amor, que muchos especularon estaba dedicado al brasilero: "Vamos a partir de que están diciendo que he necesitado cuatro días para digerir (lo de Alves), mí post de Instagram va dirigido a mí madre, así que no saquemos las cosas de contexto...creo que ha quedado bastante claro. Aquí leen entre líneas y publican lo que les da la gana".

Sobre el juicio

Posteriormente, la modelo contó sobre una entrevista a la que fue invitada y en la que ella tenía previsto solo hablar sobre su vida, en relación a su madre, que murió de cáncer y sobre esta situación que ha tenido que lidiar sola, insistiendo que en una etapa así: "mí marido me es infiel en un momento tan duro de mí vida y tiene el desenlace que tiene".

Sobre el tema judicial del jugador agregó que no quiso hablar en esa conversación porque: "Es un tema judicial que no me toca hacer juicios mediáticos". Luego agregó: "Recibí aplausos y hate... por no posicionarme ni a favor ni en contra de algo que desconocemos, porque lo desconocemos, porque no estábamos ahí (la presunta violación de su esposo). Y no voy a hablar más de eso, aunque me encantaría, pero no lo voy a hacer. Y parece ser que porque hice una entrevista les da derecho a los medios de comunicación de perseguirme y hacerme preguntas por donde sea".

Hasta ahora, la esposa de Alves se ha limitado a publicar en sus redes sociales imágenes de las actividades a las que se estaría dedicando actualmente, omitiendo por completo todo lo que atraviesa el brasilero después del juicio los días 5, 6 y 7 de febrero, en los que Joana participó y declaró que no había solicitado el divorcio al carioca.

Con todo y eso, el futbolista, hoy en prisión, a través de su abogada, Inés Guardiola, sigue trabajando en la defensa de su versión, sobre su inocencia y en la idea de recurrir los cuatro años y seis meses que le dictaminó como pena la Audiencia de Barcelona.