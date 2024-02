¡No es Puma, ni Nike! Esta marca podría vestir al Barcelona la próxima temporada (+Video)

En medio de múltiples especulaciones sobre el futuro de la plantilla y el director técnico para la próxima temporada, el FC Barcelona aun tiene un asunto por resolver, quien vestirá y diseñará sus equipaciones en e futuro.

Las negociaciones entre el FC Barcelona y Nike para renovar su contrato de patrocinio se mantienen en un tenso hermetismo. El acuerdo actual finaliza en 2028, y el club azulgrana busca mejorar las condiciones, especialmente en cuanto a la explotación comercial de las equipaciones.

Ante la posibilidad de que las conversaciones con Nike fracasen, el Barça está explorando todas las opciones disponibles. Puma ha mostrado un fuerte interés en convertirse en el nuevo patrocinador técnico del club, pero existe una tercera vía: que el Barcelona opere con su propia marca.

Esta última opción, impulsada por el presidente Joan Laporta, requeriría la colaboración de un socio para la producción a nivel de fábrica. Según ha desvelado Jijantes, la compañía danesa Hummel se perfila como la alternativa para producir la amplia línea de ropa de competición del Barça.

Hummel, con una fuerte presencia en el mercado del balonmano, ya equipa a equipos como Las Palmas, Betis, Southampton, Everton, Málaga y Sabadell. La empresa danesa también tiene un gran mercado en Alemania, su país de origen.

La premura por la fabricación de las equipaciones de la próxima temporada obliga al Barcelona a tomar una decisión inminente. El club ha buscado asesoramiento legal para conocer los costos de rescindir el contrato con Nike, que limita la apertura de tiendas en el extranjero y el comercio electrónico desde Estados Unidos.

Las palabras de Laporta hace tres semanas en 'El Món a RAC 1' son reveladoras: "Tenemos una situación que no es la deseable, porque no nos reponen material, y porque los competidores nos pagan el doble de lo que nos paga Nike. En cuanto les hemos dicho que el mercado nos paga mucho más, han hecho un esfuerzo, y se lo agradecemos, pero no es suficiente". El Barcelona quiere resolver esta cuestión de forma inminente ante la premura para la fabricación de las equipaciones de la próxima temporada.