Problemas para Diego Simeone y el Atlético de Madrid previo a las semis de Copa (+Video)

El Atlético de Madrid completó este miércoles su último entrenamiento antes de viajar a Bilbao para la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra el Athletic Club Bilbao. El encuentro se disputará este jueves a las 4:30 PM (Hora Venezuela), y una de las principales bajas del equipo rojiblanco será la de Antoine Griezmann.

El francés sigue sin entrenar con el grupo a poco más de 24 horas del partido, lo que reduce considerablemente sus opciones de estar presente en este importante compromiso. Griezmann salió lesionado en el encuentro de Champions ante Inter de Milán y ha no ha podido recibir el ata competitiva y se espera que llegue justo para la vuelta de los octavos de la competición europea.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, lo confirmó en la sala de prensa: "Antoine no va a participar en el partido. Necesitamos que se recupere bien. Hizo un gran esfuerzo para intentar estar disponible, pero no pudo. Con la tranquilidad de saber que los compañeros que entrarán por él lo harán de la mejor manera".

Otras bajas para el Atlético son las de Azpilicueta, Lemar y Giménez. El técnico argentino podría llevarse a Bilbao a Salim El Jebari, atacante del filial colchonero que ya ha entrado en varias convocatorias del primer equipo, pero que aún no ha debutado.

Simeone también habló sobre la motivación de su equipo: "No hay que mirar mucho cuando está por delante una semifinal. Los chicos tienen la ilusión de hacerlo de la mejor manera, con la responsabilidad de saber que tenemos enfrente a un gran rival. Será duro".

La baja de Griezmann no cambia los planes de Simeone: "No me cambia nada porque no me imaginaba tenerlo para este partido. Más allá del gran esfuerzo que ha hecho para estar con el grupo, ya tenía en mente otras situaciones".

El Atlético de Madrid tendrá que afrontar un partido crucial sin uno de sus jugadores más importantes. El equipo rojiblanco buscará la remontada en San Mamés para meterse en la final de la Copa del Rey.