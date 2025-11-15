Mundial Sub-17: Estas son las selecciones clasificadas a los octavos de final

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-17 2025 entra en su fase decisiva con la confirmación de las 16 selecciones que avanzaron a los octavos de final tras la jornada de este sábado 15 de noviembre. Después de una fase de grupos marcada por sorpresas e irrupciones de nuevas potencias juveniles, cada vez quedan menos países con la posibilidad de levantar la Copa del Mundo.

El torneo se prepara para una jornada vibrante el próximo 18 de noviembre, día en el que se disputarán todos los cruces de estas instancias. Al igual que la ronda anterior, se esperan grandes sorpresas y espectáculos para todos los fanáticos que han estado pendientes de esta competición.

Los emparejamientos presentan contrastes interesantes y que pueden marcar un antes y un después en la historia futbolística de sus países. Por lo que se espera que cada partido sea de alta intensidad, en el que todos den el máximo de su rendimiento para clasificar a los cuartos de final.

Clasificados octavos de final – Sub-17

En primer lugar, Italia vs. Uzbekistán abre el cuadro con un choque entre estilos muy distintos: los europeos llegan con un juego más táctico, mientras que los asiáticos han sorprendido con una propuesta dinámica en la que esperan que tengan resultados para impactar al mundo.

A la misma altura del cuadro, Uganda vs. Burkina Faso garantiza la presencia africana en cuartos de final y subraya el crecimiento del fútbol juvenil del continente, siendo este un duelo que puede dar mucho de qué hablar en las próximas horas.

Seguidamente, uno de los enfrentamientos más llamativos será el México vs. Portugal, un clásico moderno en categorías menores. El Tri se ha mostrado sólido en defensa, mientras que Portugal presume de una generación con gran capacidad ofensiva.

Otro imperdible es el Brasil vs. Francia, posiblemente el duelo más prestigioso de esta ronda: dos potencias históricas del fútbol formativo que suelen ser creadores de futuras estrellas y con jerarquía histórica de la máxima categoría a nivel de selecciones.

Por otro lado, Suiza vs. República de Irlanda ofrece un duelo entre equipos que han sorprendido por su orden táctico y su competitividad. Otro de los enfrentamientos lo protagonizarán RPD Corea vs. Japón para revivir un duelo histórico entre asiáticos.

Por último, Austria vs. Inglaterra promete un choque físico y muy disputado. Finalmente, Marruecos vs. Mali cierra los cruces con dos selecciones africanas que han brillado por su intensidad y talento en lo que va del torneo.

Sin duda alguna, con estos emparejamientos, los octavos del Mundial Sub-17 2025 prometen emociones fuertes y la posibilidad de ir analizando quiénes serán los verdaderos favoritos a levantar el título en una categoría donde el talento está garantizado.