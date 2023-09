¿Va a jugar? Esto dijo Gerardo Martino sobre Lionel Messi previo a la final de la US Open Cup (+Declaraciones)

La incertidumbre sigue creciendo alrededor de la figura de Lionel Messi en las horas previas a la final de la US Open Cup, en la que el combinado rosa de la Major League Soccer (MLS) se enfrentará al Houston Dynamo el próximo miércoles 27 de septiembre en el DRV PNK Stadium, casa del combinado del sur de Florida.

De esta manera, los dirigidos por Gerardo el “Tata” Martino realizaron una sesión de entrenamiento este martes como uno de los preparativos previos a la final. Según reportaron varios medios locales, ni Lionel Messi ni Jordi Alba se habían presentado a la sesión de prácticas con el resto de sus compañeros, lo que colocó en alerta a todos los fanáticos de “las Garzas”.

No obstante, el director técnico argentino atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa luego de finalizado los entrenamientos de este martes. Martino aclaró que el siete veces ganador del Balón de Oro si estuvo presente en los entrenamientos de este martes con el resto de sus compañeros, pero saltó al campo luego de que la prensa abandonará el campo de entrenamiento.

Michelle Kaufman, periodista especializado en el Inter Miami, le preguntó al “Tata” sobre la posibilidad de ver a Leo en el encuentro de mañana ante el Houston Dynamo. "Esperamos hasta mañana, Jordi difícil, pero Leo hasta mañana, hasta último momento veremos la decisión que tomamos. Sentarme con él, ver cuáles son sus sensaciones... seguro mañana nos pondremos de acuerdo porque hay tres cuestiones, el jugador, la final y lo que viene. Riesgo hay siempre, achicar ese margen", expresó.

“No necesita operación ni nada por el estilo. Es una cuestión de cuánto tiempo de descanso necesita un jugador para volver a jugar el próximo partido”, subrayó Martino. Del mismo modo, agregó que no descartaba la posibilidad de que Messi empiece el encuentro como titular, debido a la importancia del mismo. “Si no fuera una final no tomaríamos ningún riesgo, pero como es una final hay posibilidad de que ese riesgo crezca”.

Según los medios locales, el campeón del Mundo con Argentina en Catar 2022 se espera que vea acción en el segundo tiempo, mientras que la lesión de Jordi Alba es más grave de lo normal, por lo que se espera que no sea convocado.

La final de la US Open Cup tendrá como sede el DRV PNK Stadium de Miami, el cual presenciará su primera final en la historia, y el combinado del Inter Miami jugará su segunda final tras la Leagues Cup el pasado mes de agosto.