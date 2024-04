UCL: ¡Se derrumba el City! Se lesiona el verdugo de Vinicius Jr. y no estaría para la ida contra Real Madrid

Manchester City se ahoga en lesiones previo a los Cuartos de final de la UEFA Champions League, donde se estarán midiendo ante el Real Madrid. Los actuales monarcas de la 'orejona' afrontarán el partido de ida en el Santiago Bernabéu, el próximo martes 9 de abril.

Previo al primer enfrentamiento en territorio español, Pep Guardiola y los suyos no contaría con uno de los jugadores transcendentales en el once titular y uno que se ha convertido en el verdugo de Vinicius Jr. en los últimos años. De acuerdo con el reporte de Fabrizio Romano, los 'citizens' no tendrá a disposición a Kyle Walker debido a una lesión que sufrió mientras se encontraba con su selección.

Además de la posible baja del defensor inglés, Nathan Aké y Ederson Moraes son otros jugadores que se encuentran lesionados y que llegarían para el compromiso de ida, que está a menos de una semana de llevarse a cabo.

"El médico dijo que Kyle Walker no estará preparado para jugar contra el Real Madrid la semana que viene. Pero Kyle es Kyle… y tiene una genética especial", declaró Guardiola.

Pese a que se le comunicó que la lesión del zaguero era grave, el dirigente del City no descartó por completo al jugador y tiene esperanzas de contar con su estrella para el primer enfrentamiento en España.

Walker se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en el esquema de Guardiola y en la pesadilla en algunas ocasiones del brasileño madridista. En la pasada edición de la Champions, el experimentado le ganó la batalla al delantero en la vuelta de las semifinales, que terminó en una goleada histórico (4-0) para avanzar a la final y posteriormente coronarse por primera vez en la máxima competición de clubes.