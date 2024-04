Campeón del mundo con Francia: "Mbappé es capaz de rechazar al Real Madrid"

El fichaje de Kylian Mbappé con el Real Madrid parece que es cuestión de tiempo. Si bien todavía no hay anuncio oficial de algunas de las partes, existen muchas personas que no creen que ese movimiento se realizará este 2024, principalmente por el plantón del jugador hace algunos años.

Más allá de que el atacante ya aseguró que no continuará con el PSG, uno de esos escépticos es su compatriota y exjugador Robert Pirés. En una entrevista para un medio local expresó que aún no da por hecho su llegada al conjunto español, ya que él vivió una situación algo similar.

"Lo siento Kylian, no fuiste el primero en decirle que no al Real Madrid. No sé qué decisión tomará, pero yo rechacé al Real porque tenía otras dos opciones. Seguro que si no tengo al Arsenal y a la Juve me hubiera ido directo al Real. Eso es seguro", dijo el campeón del mundo con Francia en 1998.

Asimismo, al preguntarle en cuál club relaciona más a Mbappé respondió que Liverpool. Y es que según Pirés, el entorno de la Premier League es muchísimo mejor que LaLiga, sin mencionar que su estilo de juego va más acorde con el nivel del fútbol inglés.

"Me gustaría verlo en Liverpool. Es un gran club, familia, buena estructura, sin presiones, afición tranquila... Y digo que Mbappé-Salah puede ser bastante explosivo. Creo que es capaz de rechazar al Real Madrid", señaló el exfutbolista del Arsenal y Villarreal.