¿Al banco nuevamente? Luis Enrique responde a las criticas por la sustitución de Kylian Mbappé (+Video)

París Saint-Germain se enfrenta a una semana crucial. Dos partidos exigentes le esperan antes de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona. El primero, este miércoles en la capital francesa ante el Stade Rennais en las semifinales de la Copa de Francia. El segundo, el próximo sábado, en un encuentro por Ligue1 ante Clermont.

Luis Enrique, entrenador del PSG, está a las puertas de su segunda final como técnico del cuadro galo. La primera la consiguió al ganar la Supercopa de Francia ante el Toulouse el pasado 3 de enero. Sin embargo, la polémica ha rodeado al equipo en los últimos días.

Kylian Mbappé, la estrella del PSG, fue captado por las cámaras insultando al parecer a Luis Enrique durante el partido contra el Marsella al salir de cambio. El técnico asturiano ha querido restar importancia al incidente: "Lo curioso es que de una mentira, de una noticia que es una mentira, todo lo que pasa luego en el mundo del fútbol, del periodismo, parte del periodismo... Alguien se inventó un insulto y a partir de ahí ya hay especulaciones de todo tipo."

Luis Enrique ha defendido a Mbappé: "Se ha comportado siempre de una manera espectacular. Es un juego, acepto los errores en el juego. No me afecta lo más mínimo lo que digan, no me entero, no lo escucho ni lo leo y a partir de aquí intento dar mi mejor versión." Sobre su relación con el jugador, El técnico español declaró que "Le encantaría que la temporada terminara bien para el PSG y maravillosamente para Mbappé también".

Respecto al 'post' en redes sociales del jugador, donde este publicaba una imagen bajo la lluvia que avivó la polémica. Lucho tiró de ironía: "¿Sabes cuántos años tengo? (al periodista). Tengo 53 años. Ya tengo una parte de mi cuerpo pelada".

El PSG necesita recuperar la calma y centrarse en los próximos partidos. La Copa de Francia es un título importante y ante Clermont pueden tener una oportunidad de rotar y descansar jugadores. El Barça y los Cuartos de Final de Champions esperan en el horizonte, y el equipo parisino necesita llegar a la cita en el Parque de los Príncipes en las mejores condiciones posibles.