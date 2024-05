Champions League: ¡En coro! vea cómo el Borussia Dortmund celebra el pase a la final al ritmo de Adele (+video)

Uno de los equipos por los que nadie hubiese apostado que estaría en la final de la UEFA Champions League al principio de la temporada, es el Borussia Dortmund, oncena que obtuvo su pase a la instancia decisiva este martes y lo celebraron con un estilo peculiar.

El club alemán mostró su garra, al no solamente superar al París Saint Germain, sino que fueron superiores, derrotándolos 1-0 en la ida y con el mismo resultado en la fecha de vuelta (0-1).

Es decir, que no encajaron ni un tanto ante esta peligrosa delantera, lo que habla bastante bien de su defensa y de su planteamiento de juego.

El Borussia Dortmund celebra al ritmo de Adele:

Apenas culminó el desafío, los jugadores del Dortmund fueron de inmediato a celebrar con el minoritario grupo de hinchas alemanes que asistieron al Parque de los Príncipes, con una euforia tremenda. No obstante, evidentemente allí no culminó todo y lo sorprendente fue el festejo de estos futbolistas en el vestuario.

Los jugadores del Borussia llegaron al vestuario con mucha algarabía y mientras se cambiaban colocaron la famosa canción "Someone like you", de la reconocida cantante Adele, cantándola todos en coro con una alegría evidente en sus rostros.

La emoción de los jugadores fue tanta que Jadon Sancho se subió a la mesa central del vestuario, para interpretar con todas sus fuerzas la canción, sosteniendo la corneta.