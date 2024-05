Champions League: ¡No quiso entrar! Estos fueron los dos fallos que condenaron al PSG (+Video)

El Borussia Dortmund venció al París Saint-Germain por un gol a cero en la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League 2023-2024, de esta forma consiguió ser el primer finalista del torneo tras acabar dicha eliminatoria con un marcador global de dos goles a cero.

No cabe dudas, que la suerte no estuvo del lado del PSG, puesto que, durante todo el segundo tiempo estrellaron cuatro veces el balón en el poste, algo de los que muchos aficionados, jugadores, directivos y miembros del cuerpo técnico no pueden creer.

Los últimos dos postes se produjeron entre el minuto 85 y 87, cuando todo el equipo parisino estaba volcado en ataque para intentar remontar el compromiso. La primera fue obra de Kylian Mbappé, quien pateó mordido el pase de Achraf Hakimi y el esférico se marchó al travesaño.

Mientras que, la segunda acción fue gracias al mediocampista portugués, Vitinha, el cual realizó un potente disparo que terminó con el mismo destino que la jugada anterior, el poste.