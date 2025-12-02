Fútbol Español

LaLiga: Alex Baena firmó este gran gol por el Atlético ante el FC Barcelona

Este partido es clave para Barcelona y Atlético en su disputa por la zona alta de la tabla de posiciones

Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 04:27 pm
El Estadio Spotify Camp Nou está siendo epicentro de uno de los partidos más esperados en toda la temporada en LaLiga de España: Barcelona vs Atlético de Madrid.

El compromiso ya sonríe para los colchoneros, después del tanto de Alex Baena con el que abrieron el marcador en su visita a Cataluña. La diana del español se dio al minuto 19'.

El tanto llegó tras algunos segundos de incertidumbre en el VAR, que revisó un posible fuera de juego del delantero, antes de su buena definición en el mano a mano contra el guardameta Joan García.

 

Martes 02 de Diciembre de 2025
