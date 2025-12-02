LaLiga: Alex Baena firmó este gran gol por el Atlético ante el FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Spotify Camp Nou está siendo epicentro de uno de los partidos más esperados en toda la temporada en LaLiga de España: Barcelona vs Atlético de Madrid.

El compromiso ya sonríe para los colchoneros, después del tanto de Alex Baena con el que abrieron el marcador en su visita a Cataluña. La diana del español se dio al minuto 19'.

El tanto llegó tras algunos segundos de incertidumbre en el VAR, que revisó un posible fuera de juego del delantero, antes de su buena definición en el mano a mano contra el guardameta Joan García.