Tomás Rincón no se deja de Messi: Así fue la discusión en el túnel de vestuario (+Video)

El partido por la fecha 17 entre Argentina y Venezuela de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, dejó más que una goleada de 3-0 en contra de la Vinotinto, debido a que se generó una riña entre ambos equipos en el túnel del vestuario del estadio Monumental de Buenos Aires.

Qué pasó entre las dos selecciones

El capitán de la selección de Venezuela, Tomás Rincón tuvo un forcejeo y cruce de palabras con su homólogo de Argentina, Lionel Messi.

En las imágenes se ve cómo Rincón se acercó a Messi y le reclamó por su actuar en una jugada de la primera mitad. Al mismo tiempo, el venezolano le dio un empujón, lo que provocó la reacción del argentino, quien era el homenajeado de la noche, ya que era su último partido de local con la selección de su país.

Durante la discusión tuvo que intervenir Salomón Rondón para calmar los ánimos, separar y evitar que la situación escalara a más. Recordemos que Venezuela se juega el pase al repechaje al Mundial, mientras que Argentina ya está clasificada.

Después de este incidente Messi se acercó a Josef Martínez, excompañero de Messi en el Inter Miami, y lo abrazó mientras se marchaban platicando, dando por terminada las discusiones.

Próximo partido de Venezuela

El combiando Vinotinto recibirá el día martes 9 de septiembre a la selección de Colombia por la última fecha de las Eliminatorias, partido que se disputará en el estadio Monumental de Maturí, estado Monagas. Venezuela debe ganar o empatar para clasificar a la sigueinte instancia sin depender de otros marcadores.

En caso de perder, la selección criolla necesita que Brasil derrote a Bolivia o estos dos empaten en El Alto, con lo cual la tabla de posiciones no cambiaría y Venzuela avanzaría al torneo de repechaje que otorga los dos últimos boletos al Mundial de 2026.

