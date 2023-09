Luis Manuel Seijas: “Colombia – Venezuela si es un clásico”

El ex futbolista venezolano, Luis Manuel Seijas, estuvo como invitado en el programa radial colombiano “El Alargue” de los rotativos “Caracol Radio” y “Diario AS”, en el que expresó su opinión al respecto al comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, más específicamente sobre el partido del próximo jueves entre Colombia y Venezuela.

De esta manera, Seijas, de gran pasado en el fútbol colombiano con Independiente Santa Fe, atacó el tema tocado en el programa deportivo “ESPN F90”, en el que el goleador histórico del Junior de Barranquilla, Iván René Valenciano, quien mencionó que Colombia – Venezuela no era un clásico sudamericano.

“Justo el otro día leía eso por redes sociales y que polémica tan tonta. Claramente si, de nuestro lado si se vive así. Del lado de Colombia no lo sé, nosotros lo vemos así y está bien verlo de esa manera, eso ayuda a enfrentarlo. Ese un partido que siempre tiene algo extra que hace que uno dé un poco más”, mencionó el oriundo de la ciudad de Valencia.

Del mismo modo, Luis Manuel comentó sobre la posibilidad que tiene la Vinotinto de superar en el resultado a la selección colombiana y la oportunidad que tiene de clasificar en unas Eliminatorias con dos cupos más de los habituales. “Yo pienso que vamos a pelear, para nadie es un secreto que siete cupos abre la posibilidad y la combinación de juventud con jugadores mayores puede abrir esa posibilidad”.

“Yo espero que sí, viendo la convocatoria y la actualidad de nuestros jugadores me parece fundamental. Yangel está pasando por un buen momento, está alejado de las lesiones y viene jugando mucho con el Girona, Tomás (Rincón) vuelve a estar en un fútbol muy competitivo como lo es el brasileño y viene con ganas de competir. La actualidad de los nuestros, en lo personal, me gusta y me motiva”, explicó Seijas sobre si la Vinotinto tiene posibilidades de luchar contra la selección cafetera.

El ex jugador del Caracas Fútbol Club jugó la mayor parte de su carrera en el fútbol colombiano, tras disputar 245 partidos con Independiente Santa Fe, anotando 29 goles y repartiendo 23 asistencias.