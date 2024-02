Fernando "Bocha" Batista no quiere que le digan más de está manera a David Martínez (+Detalles)

Uno de los jugadores jóvenes más importantes para Venezuela es, sin dudas, David Martínez catalogado por muchos como la promesa del fútbol venezolano que firmó contrato recientemente en la MLS y que su talento lo llevó a debutar con la selección absoluta de la mano de Fernando “Bocha” Batista.

Batista comentó a Directv Sport que busca de la mano de la Federación Venezolana de Fútbol que no se le diga más “La Joya” a Martínez: “Recién cumplió 17 años, una cosa que comenzó a trabajar acá con la Federación es tratar de sacarle el mote de La Joya”, fue claro en esta declaración.

Esto haciendo énfasis a que así no se le carga tanta responsabilidad a Martínez que fue autor del primer tanto contra Argentina en la Fase Final del Preolímpico sub23. “Tienen presión de no estar preparado para la edad que tienen, tratar de hablarle que no es todo hoy y que tienen mucho tiempo para tratar de formarse como jugador”, continuó.

Recordemos que el internacional con la Vinotinto irá al balompié norteamericano con Los Ángeles FC, contrato que comienza el 7 de febrero y se extiende hasta 2027 con una opción del equipo para 2028.