¿Es el futuro? Prospecto Vinotinto brilla en el fútbol italiano (+Detalles)

Cada día que pasa, surgen nuevos prospectos criollos que tienen el potencial para convertirse en piezas claves de la Selección Vinotinto en un futuro cercano, como es el caso de Jon Aramburu, Telasco Segovia o David Martínez.

En este caso, todos los aficionados quedaron impresionados por el rendimiento de Alessandro Milani, defensor ítalo-venezolano, que está repuntando en las categorías inferiores de la Lazio. Hasta los momentos, el joven jugador de 18 años acumula 19 llamados con la Sub-17; 18 y 19 de Italia, por lo que, no será nada fácil convencerlo para que elija a Venezuela.

Por otro lado, entre sus atributos más importantes destaca su gran repliegue y capacidad para sacar el balón, algo que, en muchas ocasiones le permite jugar de pivote pero su posición preferida es el lateral izquierdo.

Cabe destacar, que en la presente temporada ha disputado un total de 41 compromisos en todas las competiciones (Primavera 1, Coppa Primavera y UEFA Young League), consiguiendo tres goles y cinco asistencias.

¿Elegirá a la Vinotinto?

Al igual que otros casos como el ariete, Daniel Maldini, el cuerpo técnico comandado por Fernando Batista están haciendo todo lo posible para convencer a estos futbolistas de que acepten jugar con el combinado nacional.

Una ventaja que podría ser clave para conocer la decisión de Milani, es que en sus últimas declaraciones confesó estar realizando los trámites para obtener el pasaporte criollo, "Actualmente me encuentro tramitando el pasaporte venezolano. No descartaría representar a ese país que tanto quiere mi familia y en lo personal me encanta”.