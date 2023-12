¿Guerra abierta? Entérate por qué la Real Sociedad prohibió vender entradas a aficionados del Betis

Una nueva fecha en España está por dar el puntapié inicial y grandes compromisos están programados. Uno de estos duelos tiene sabor a clásico y lo protagonizaran la Real Sociedad y Betis, sin embargo, el encuentro tiene un barniz adicional y que sorprendió a todos, porque el equipo azul prohibió vender entradas a los seguidores béticos.

Desde la Real han justificado la drástica medida por temas de "seguridad", aduciendo a incidentes en clásicos anteriores que terminaron en violencia de parte de algunos ultras, conocidos como 'Frente Atlético', que son un grupo de hinchas apegadas al Atlético de Madrid.

"El domingo es un día muy importante para la Real Sociedad. Homenajeamos a Aitor Zabaleta y tenemos que hacerlo con el máximo respeto. El año pasado, en el partido ante el Betis vinieron también personas del Frente Atlético y no queremos que vengan a nuestro campo ni que ocurra eso", expresó el propio presidente de la Real, Jokin Aperribay, en referencia al asesinato de Zabaleta (hincha del club) en 1998, en los alrededores del Vicente Calderón y que llevó a la cárcel a un integrante de la barra.

"Queremos pedir disculpas a la afición del Betis, no se lo merecen. Nos encantarían que estuviesen aquí en un día tan importante para la Real Sociedad pero no podemos hacerlo. Por lo tanto no vamos a venderles entradas para ese domingo. Queremos que sea un día en paz como se merece el recuerdo y como se merece Aitor", agregó el mandatario.

La acera del frente

La respuesta no se hizo esperar por el lado bético, quienes tendrán que afrontar un compromiso importante sin el apoyo de su afición. A través de un comunicado, lamentaron la decisión y manifestaron que se pudo encontrar mejores alternativas para resolver el tema de seguridad.

"El Real Betis Balompié lamenta profundamente la decisión adoptada por la Real Sociedad de Fútbol de no vender entradas a los aficionados visitantes para el partido de este domingo 17 de diciembre. El Real Betis sólo vende localidades visitantes a sus socios, que están todos identificados, y elabora un listado que se envía previamente a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a LaLiga y al club local", citó la misiva.

"Estas entradas son personales e intransferibles y es muy sencillo chequear la identidad del usuario final que accede al estadio a través de la comprobación del DNI. Si en años anteriores accedieron al Reale Arena aficionados ajenos al Real Betis lo hicieron fuera de este procedimiento y por razones absolutamente ajenas a nuestro Club y sólo achacables a la organización local", agregó el comunicado, trasladando las culpas al lado del equipo de San Sebastián.

Con todo y eso, el panorama no parece cambiar y la venta de entradas online fue suspendida. Esos espacios, que debían ser para los visitantes, serán ocupados por seguidores locales, como marco al duelo que tendrán ambas oncenas el próximo domingo en La Liga, que lidera sorpresivamente el Girona (41), seguido por el Real Madrid (39).