¿Guera abierta? Atlético de Madrid marca el pulso contra el Barcelona y Real Madrid por la Superliga

En España -en el último tiempo- solo han habido tres clubes capaces de llevarse todos los reflectores: Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Han sido el tridente más atractivo de La Liga, pero esta vez han separado sus caminos por la Superliga, ahora que los colchoneros cerraron la puerta a participar en el proyecto de una nueva competición.

Los rojiblancos marcaron su postura, luego que el Tribunal de Justicia Europeo emitiera una sentencia expresando que ni la UEFA ni FIFA pueden prohibir la creación de este torneo. La entidad, con sede en la capital española, manifestó que la idea que potencian azulgranas y merengues va en contra del fútbol local.

"La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga", cita el comunicado del club.

"Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada", continúo expresando la misiva colchonera.

Su interpretación de la sentencia

Uno de los aspectos que quiso atacar el Atlético en su texto fue orientado a la señalización del dictamen, que hoy celebran sus rivales de Barcelona y Madrid, en cuanto a que definió a la UEFA como un monopolio con el control del mundo del balompié.

"La Asociación de Clubes Europeos (ECA) y UEFA han creado una sociedad que hace que carezca de sentido la consideración de que UEFA es un monopolio, ya que los clubes, en virtud de los acuerdos adoptados en el seno de esta sociedad conjunta (´joint venture´), deciden al 50% a quién se venden los derechos de patrocinio y de televisión y el reparto de dichos ingresos, así como los formatos de competición", analizó la entidad que dirige Diego Simeone.

Con todo y eso, ambos bandos están claramente definidos y trabajando por lo que creen, unos por convencer a otras entidades a que se unan al proyecto y otros en alarmar a los equipos sobre las presuntas desventajas que tendría esta idea.