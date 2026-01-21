Talento venezolano en la órbita del fútbol portugués

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano podría estar cerca de ver a uno de sus talentos más consistentes cruzar el Atlántico.

Según informes surgidos en Portugal y compartido por Solovenex, Juan Camilo Pérez, pieza fundamental en el esquema del Carabobo FC, ha despertado el interés en dos clubes de la Primeira Liga, CD Santa Clara y AVS Futebol SAD.

El volante de 27 años, cuya polivalencia ha sido clave para el éxito reciente del conjunto "granate", está bajo la lupa de la liga lusa tras una temporada consagratoria en la que ayudó a su club a alcanzar la gloria y competir en el plano internacional.

Motor del Misael Delgado

La relevancia de Juan Camilo Pérez en el Carabobo FC no se mide solo en el despliegue físico, sino también en las estadísticas que avalan su peso dentro del campo.

Durante la pasada campaña, el "Motorcito" fue un fijo en las alineaciones titulares, registrando números que resaltan su influencia en el juego ofensivo y defensivo.

Participación: 39 partidos disputados (Apertura, Clausura, Copa Venezuela y Copa Libertadores)

Aportes directos: 2 goles y 3 asistencias

Minutos disputados: 2.986'

Vigencia contractual: Tiene contrato hasta diciembre de 2026

¿Nueva oportunidad en Europa?

Tanto el Santa Clara como el AVS Futebol SAD buscan reforzar su zona medular con jugadores que aporten intensidad y buena lectura de juego. De concretarse la operación, esta sería la segunda experiencia internacional para el centrocampista criollo.

Su primera experiencia fuera del FUTVE fue en 2022, cuando militó en el Breidablik Kópavogur de la Primera División de Islandia, una etapa que fue interrumpida por una lesión (rotura de ligamento cruzado), pero que le brindó el roce europeo necesario para elevar su nivel a su regreso a Venezuela.