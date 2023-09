Van Dijk da la espalda a Van Gaal tras su declaraciones sobre Messi y el Mundial

Ya ha pasado casi un año desde que Argentina de la mano de Lionel Messi se coronó como campeona pero la gesta de la selección sudamericana todavía es cuestionado por algunas figuras, como es el caso del entrenador Lois Van Gaal, actual entrenador de Países Bajos, quien hace poco puso en duda que la albiceleste ganara la copa por merito propio.

Van Gaal aprovechó la comparecencia de los medios para en medio de la presente fecha FIFA para quejarse públicamente y poner en duda la credibilidad del Mundial de Messi y Argentina; el experimentado seleccionador no se cortó la lengua: "Creo que todo fue un juego premeditado. Messi tenía que ser campeón del mundo".

Hay que recordar que Países Bajos y Argentina protagonizaron una de las eliminatorias más emocionantes del mundial, aunque la Orange finalmente quedó eliminada en la tanda de penales.

En aquel partido estuvo presente el defensor del Livepool, Virgil Van Dijk, quien en medio de todo el desorden que hubo en el encuentro fue uno de los que intentó poner calma y aceptó la derrota cuando todo terminó para los suyos. El mismo Van Dijk quiso aclarar en recientes declaraciones que el pensamiento de su entrenador en Países Bajos no representa el sentimiento de los jugadores.

"Yo escuche lo que dijo... Es su opinión, todo el mundo puede tener una. Pero no, yo no comparto la misma postura". El capitán de la Orange habló también en representación de sus compañeros: "El equipo y yo no estamos de acuerdo".