Policía de Colombia identifica a involucrados en el secuestro de los padres de Luis Díaz

Horas de angustia le ha tocado vivir al futbolista Luis Díaz luego de que fuese informado sobre el secuestro de sus padres el pasado viernes en la población colombiana de Barrancas, La Guajira.

Aunque su madre fue liberada el pasado sábado, su padre, Luis Manuel Díaz, aun se mantiene desaparecido a pesar de que este lunes la policía colombiana ofreció una rueda de prensa en donde afirmaron que hay personas relacionadas a este crimen que ya están identificadas.

“Tenemos claridad de personas que pudieron estar vinculadas en el hecho. Cuando ocurren hechos de estos generalmente no es espontáneo, hay una planificación anterior, gente que arrastra a las personas a un sitio, es decir, los ubican para que lleguen otros y eso es lo que estamos investigando”, dijo el general Alejandro Zapata, subdirector de la Policía de Colombia.

El militar no descartó tampoco la posibilidad de que los criminales hayan podido movilizarse hacia Venezuela en su intento por evadir las autoridades colombianas: “Lo que sabemos es que el secuestro ocurre en La Guajira y por lógica está cerca a la frontera; no tenemos en este momento algún elemento de juicio [que] nos indique que se ha pasado la frontera, no lo podemos afirmar, pero tampoco lo descartamos. Es muy posible que busquen la posibilidad de escapar hacia ese lugar”.

Agregó: “Hemos avanzado en la investigación, hay personal del Gaula y de la Policía de inteligencia y judicial que están haciendo el análisis de esa información”.

Por ahora, las autoridades de Policía, Ejército y Fiscalía buscan sin tregua a Luis Manuel Díaz, padre del referente del fútbol colombiano y estrella del Liverpool inglés, y están entregando, como se anunció desde el pasado domingo 29 de octubre, hasta 200 millones de pesos (casi 50mil dólares) por quien dé información que ayude a encontrarlo.