¡No se queda callado! Carlo Ancelotti responde a Pep Guardiola por el calendario (+Video)

El Real Madrid se prepara para enfrentar al Manchester City en el partido de ida de los cuartos final de la UEFA Champions League 2023-2024, en una de las mejores eliminatorias del actual torneo europeo.

Es tanta la rivalidad que hay entre ambos equipos que hasta los entrenadores han aprovechado las ruedas de prensa para enviar algunos mensajes, como quién es el favorito o quién tiene el mejor calendario previo al encuentro.

De este último tema, habló recientemente el técnico del conjunto "Citizens", Pep Guardiola y se quejó de los nueve días de descanso que tiene la "Casa Blanca" para preparar el partido, "Juegan este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha. Pero no hay posibilidad...".

La respuesta de Ancelotti

Ante esto, en la rueda de prensa posterior a la victoria de los merengues en la Liga EA Sports, Carlo Ancelotti, quiso responder ante las fuertes declaraciones del estratega español, asegurando que los días de descanso no son excusa, "Ellos tienen un calendario más complicado, pero esto es el fútbol moderno. Nosotros tenemos una pequeña ventaja que no va a determinar el resultado del partido".

Por otro lado, también añadió que empezarán a preparar el partido cuanto antes para intentar comenzar con buen pie la eliminatoria, "Ahora tenemos el tiempo para preparar el partido y jugar bien. Hoy hemos manejado muy bien, pero no hemos jugado con una intensidad alta porque el partido no lo necesitaba. Me ha gustado cómo lo hemos manejado, pero la intensidad tiene que ser más alta”.