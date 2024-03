Pep Guardiola ataca al calendario previo al duelo Champions ante Real Madrid

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha vuelto a cargar contra el calendario de competición, al que considera "una explotación" para los jugadores. En esta ocasión, Guardiola se ha mostrado especialmente crítico con la diferencia de descanso que tendrá su equipo respecto al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Jugamos contra el Aston Villa a las 20:15, luego a las 12:30 contra el Crystal Palace el sábado, a las 12:30! Después vamos a Madrid el martes. El Madrid tiene nueve días para prepararse, ¡nueve días! Juegan este fin de semana y no volverán a hacerlo hasta nuestro partido. Me gustaría reflexionar y pedir un día más, porque la diferencia es mucha. Pero no hay posibilidad...", ha lamentado Guardiola.

El técnico catalán ha comparado la situación con la de otros países, como Francia o Portugal, donde los equipos que disputan la Champions League no tienen que jugar el fin de semana previo a los partidos de cuartos de final. "En Francia, el PSG no juega entre los partidos de cuartos de final. En Portugal, suele jugar el viernes antes de la liga de Campeones", ha explicado.

Guardiola también ha criticado la falta de descanso que tendrá su equipo en la vuelta de la eliminatoria. "Jugamos aquí el miércoles contra el Real Madrid la vuelta, así que podemos jugar el sábado o el domingo en la FA. El Coventry, United o Chelsea están de vacaciones entre semana. ¿Por qué jugamos el sábado? ¿Por qué no nos dan un día más cuando los otros equipos no juegan Europa? ¿Vamos a pelear con las televisiones? Su respuesta es que nos pagan mucho dinero",** ha denunciado.

La queja de Guardiola no es nueva. El técnico del City lleva tiempo criticando la sobrecarga de partidos que sufren los jugadores, a la que considera un factor que contribuye a las lesiones. "No es sostenible. No podemos jugar cada tres días. Los jugadores no son máquinas", ha insistido en numerosas ocasiones.

Las palabras de Guardiola han abierto un debate sobre la necesidad de reformar el calendario de competición. Algunos consideran que es necesario reducir el número de partidos, mientras que otros abogan por una mejor distribución de los mismos. Lo que está claro es que la situación actual no es sostenible y que es necesario tomar medidas para proteger la salud de los jugadores.