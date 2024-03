Thomas Tuchel se baja de la lucha por la Bundesliga: "Felicidades al Bayer Leverkusen"

El Bayern Múnich perdió el clásico alemán contra el Borussia Dortmund por la jornada 27 de la Bundesliga 2023-2024 y con ello, la mayoría de los aficionados ya ven imposible remontar la diferencia de trece puntos que tienen con el Bayer Leverkusen (líder invicto de la competición).

Pero desde hace varios meses, no sólo la afición está decepcionada sino también los directivos y jugadores, quienes ya no confían en el método de trabajo del entrenador alemán, Thomas Tuchel, el cual no seguirá en el banquillo la próxima temporada.

Tan mal es el rendimiento del equipo, que el propio técnico en la rueda de prensa post-partido, quiso mandar un mensaje para los dirigidos por Xabi Alonso, apagando con todas las esperanzas de los hinchas para ganar la liga, "Felicitó al equipo de Xabi Alonso. Después de este partido, no necesitamos decir nada. Felicidades al Bayer Leverkusen".

Futuro incierto

Pero está situación va más allá de un cambio de técnico e incluso varias piezas importantes del club como Joshua Kimmich o Alphonso Davies no quieren renovar su contrato con la escuadra "Bávara" ante la mala organización del equipo en los últimos dos años.

Por ello, los responsables del club tomaron la drástica decisión no contar con Tuchel para la siguiente campaña, pero esto no cambió la postura de dichos jugadores, tanto así, que el mediocampista alemán, Kimmich criticó a sus compañeros por la actitud mostrada en el partido, "Los jugadores deberíamos volver a casa y reflexionar. Contra el Dortmund no necesitas que nadie te motive. Tienes que correr. No lo demostramos en absoluto. En la segunda parte parecía que era un partido amistoso, tenía la sensación de que no nos jugábamos nada. Independiente de cómo estemos, nunca debería pasarnos a nosotros y menos ante el BVB".