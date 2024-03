¡No caben todos! El Real Madrid debe elegir entre Tchouaméni y Camavinga (+Detalles)

El Real Madrid se prepara para tener una de las mejores plantillas de toda su historia, con una mezcla entre veteranos que lo han ganado todo y jóvenes talentos que buscan escribir su nombre en el mundo del fútbol.

La directiva del club comandada por Florentino Pérez no se conforma con tener a grandes figuras como Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Rodrygo Goes o Fede Valverde y quiere juntarlos con el lateral canadiense Alphonso Davies y con el atacante francés, Kylian Mbappé.

Algo que, de concretarse, podríamos estar ante los "nuevos galácticos", los cuales tendrán la obligación de agrandar mucho más la leyenda del Real Madrid, consiguiendo múltiples títulos de Liga, Champions y Copas del Rey.

Sin embargo, muchos aficionados se han percatado de un problema bastante grave que podría tener dicho equipo y no es otro, que dejar en el banquillo a jugadores que actualmente son piezas intocables en el once de Carlo Ancelotti.

¿Quién será el pivote?

En el hipotético caso de que el entrenador italiano mantenga el 4-3-1-2 (de esta temporada con Bellingham de enganche) o regrese a su antiguo esquema 4-3-3, habrá un gran sacrificado en el equipo en el centro del campo, más específicamente, en la posición del pivote donde actualmente es ocupada por los franceses, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga.

Ambos se han ganado el cariño de la afición, pero tristemente, con la posible llegada de la "tortuga" uno de los dos deberá asumir un rol secundario o en el caso más drástico, salir del equipo. En el 4-3-1-2, con todos los jugadores sanos la alineación estaría conformada por Lunin/Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Alphonso Davies; Tchouaméni/Camavinga, Toni Kroos, Fede Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Viní Jr.

Cabe destacar que, el experimentado estratega en varias ruedas de prensa explicó que Camavinga puede jugar como interior (sustituyendo a Kroos en el once); sin embargo, en esta temporada no se ha visto cómodo al ex medio del Rennes en dicho lugar, a diferencia de cuando juega como pivote, logrando ser un futbolista diferencial para los blancos.

Con el 4-3-3 empeora todo

Ahora bien, si el cuerpo técnico decide regresar al 4-3-3 para no sentar a Rodrygo Goes, entonces el centro del campo cambiaría completamente, retrasando un poco a Bellingham, el cual estaría acompañado por Valverde y el pivote. Partiendo como favorito el ex jugador del Mónaco, quien cuando no está presente en el campo el Madrid lo nota mucho, gracias al gran equilibrio que le ofrece al equipo, manteniendo la posición y liberando así a los interiores; mientras que, Camavinga tiene más movilidad durante los partidos.

No cabe dudas, que ambos son unos talentos generacionales, por lo que, deben ser titulares y tener bastante continuidad para no desperdiciar su calidad, pero a no ser que cambien la alineación a un 4-2-3-1 (con doble pivote), será muy difícil que los dos compartan vestuario por más temporadas en el Real Madrid.