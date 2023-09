México solicitó ser la sede de la inauguración del Mundial 2026

México está luchando por poder albergar la inauguración del Mundial 2026, que compartirá con Estados Unidos y Canadá. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) está haciendo las gestiones necesarias para poder lograrlo, sin embargo, los otros dos países también están haciendo lo propio.

La FMF ha presentado su candidatura a la FIFA para albergar el partido inaugural, que se disputará el 11 de junio de 2026. Si bien no lo han detallado, se especula que la sede propuesta por los mexicanos es el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, el cual cuenta con una capacidad de poco más de 83.000 personas.

El Azteca es el estadio más grande de México y uno de los más grandes del mundo. Ha sido sede de dos finales de la Copa Mundial de Fútbol, en 1970 y 1986.

“Hay posibilidades, amplias no sé, no nos han dicho si son muchas o pocas, no tenemos el porcentaje. En los temas que hemos hablado con la FIFA, sólo se ha tocado el tema de la inauguración”, dijo Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

La FIFA aún no ha tomado una decisión sobre qué país albergará la inauguración del Mundial 2026. La decisión se espera que se tome en los próximos meses.