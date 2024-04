¿Mal ambiente? Mira el sorprendente reclamo de Fede Valverde a Brahim Díaz (+Video)

El Real Madrid consiguió una victoria muy importante en su lucha por la Liga EA Sports, tras vencer por la mínima al Mallorca en condición de visitante. Sin embargo, el combinado merengue no se terminó muy satisfecho con el nivel de juego mostrado y esto se evidenció en los gestos de los jugadores durante todo el partido.

Uno de los jugadores que más se le notó la inconformidad fue al mediocampista uruguayo, Fede Valverde, quien disputó todo el encuentro, siendo de los más destacados junto con Aurélien Tchouaméni en el centro del campo. Pero una de las acciones que más llamaron la atención fue el cruce con su compañero Brahim Díaz, luego de perder un balón que provocaría una contra para el conjunto mallorquín.

A pesar de no haber acabado en alguna jugada peligrosa, esta perdida no gustó nada al charrúa, el cual tras mandar el esférico al córner, no dudó en reclamar al ex extremo del Milan, gritándole, "Toca el puto balón, toca el puto balón... la concha de tu madre".

No fue el único molesto con Brahim

Todo esto, se produjo antes de que el internacional de Marruecos fallará una clara ocasión para ampliar el marcador y mantener la tranquilidad en el Madrid, una jugada que el croata Luka Modrić también le recriminó.

Por fortuna para la "Casa Blanca", lograron llevarse los tres puntos pero son conscientes de que todas las oportunidades falladas en esta jornada liga, son ocasiones que cualquier otro equipo no te perdona, por lo que, en su próximo partido ante el Manchester City por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League deberán mejorar su eficacia de cara a puerta, si quieren clasificar a las semifinales del torneo.