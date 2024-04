Tchouameni se vistió de héroe para darle una apretada victoria al Real Madrid (+Video)

El Real Madrid regresó a la acción en La Liga con una misión muy puntual: no dejar puntos en el camino y acercarse al título liguero. Para eso debió viajar hasta el recinto de su rival, el Campo de fútbol de Son Moix. Allí el Mallorca intentó amargarle la jornada a los merengues. Sin embargo, las cosas se decantaron para el bando madridista, con ese 0-1 a favor.

Para este duelo Carlo Ancelotti eligió un once con varios cambios, respecto al último que utilizó en Champions League contra el Manchester City. Salió con Lunin en portería, Mendy, Rudiger, Nacho Vázquez en defensa; Modric, Tchouaméni, Valverde y Bellingham en mediocampo; cerrando el ataque con Joselu y Brahim Díaz.

Por su parte, el Mallorca, de la mano de su entrenador, Javier 'Vasco' Aguirre, alineó de la siguiente manera: Rajković en la valla; Maffeo, González, Raillo, Nastasić y Lato, en una aparente línea de 5 en defensa; en mediocampo estarán Sanchez, Morlanes, Costa y Rodríguez, mientras en ataque con un solo punta estará Muriqi.

Tchouameni fue el héroe para el Real Madrid

Tal como reflejó el marcador, el Mallorca no fue un rival fácil para el Real Madrid. De hecho, los merengues debieron emplearse a fondo para sacar los tres puntos. Sobre todo, que no hubiesen sido posible si Aurélien Tchouaméni no se inventaba el auténtico golazo que dibujó.

Su bombazo de fuera del área fue lo único que logró batir la valla de un gran Rajković en portería. Ahora, el Real Madrid cerró la fecha con un registro de 78 puntos, once más que su eterno rival, el FC Barcelona, que se apunta en la tabla 67 unidades y que hoy también tiene su duelo programado contra el Cádiz a las 3:30 (hora de Venezuela).