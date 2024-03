¿Lo pitarán? Ultras del París Saint-Germain envían este mensaje a Kylian Mbappé

La máxima figura del París Saint-Germain y de la Selección Francesa, Kylian Mbappé, no está teniendo el bonito final que esperaba tras decidir dejar el conjunto parisino al terminar la presente temporada 2023-2024.

Desde que llegó a la escuadra de París en el año 2018 procedente del AS Mónaco, siempre se propuso convertirse en una leyenda con su nuevo club y que, de salir en algún momento, pueda ser recordado con mucho cariño por la afición.

Sin embargo, no le salió muy bien, puesto que, diversos aficionados ya no quieren al talentoso delantero e incluso el entrenador español, Luis Enrique, no está contando con Mbappé para resolver los partidos, sustituyéndolo en todos los partidos sin importar el resultado o la importancia del mismo.

Ahora bien, la hinchada del PSG, sobretodo los ultras, durante toda la historia del club, se han caracterizado por ser muy críticos con los jugadores y más si el futbolista quiere salir del equipo, algo que, podría tener un impacto importante en el recibimiento al capitán de Francia hasta que finalice la campaña.

Esto quedó evidenciado en los alrededores del Parque de los Príncipes, debido a que, algunos fanáticos acudieron a las instalaciones para mostrar una pancarta dirigida a la "tortuga", con una frase muy contundente sobre lo que piensan de la salida de su estrella, "Kylian, ¡deseamos que llegue el 30 de junio!".

Mientras tanto, parece que estas actitudes no afectan al atacante de 25 años, quien es uno de los mejores de la actual temporada, acumulando 32 goles y 7 asistencias en 33 partidos disputados en todas las competiciones.