Vicente Del Bosque advirtió sobre cómo cambiará el Real Madrid con la llegada de Mbappé

El Real Madrid está a punto de cerrar el fichaje más esperado de los últimos años: el de Kylian Mbappé, la estrella francesa del Paris Saint-Germain. El delantero, que termina contrato en 2024, ha rechazado renovar con el club parisino y se ha especulado sobre su deseo de vestir la camiseta blanca.

Sin embargo, no todos ven con los mismos ojos la llegada de Mbappé al Santiago Bernabéu. Uno de ellos es Vicente Del Bosque, el ex entrenador del Real Madrid y de la selección española, que ha expresado su opinión en una entrevista concedida a Flashscore.

Del Bosque, que ganó dos Ligas y dos Champions con el Real Madrid, reconoce que Mbappé es "un gran jugador", pero matiza que no será el salvador del equipo. "Llega a un equipo que en este momento está jugando muy bien. Seguro que mejorará lo que ya hay, pero ojo... El Real Madrid tiene una muy buena plantilla. No hay que subestimar a los que están ahí", advierte.

El técnico salmantino, que también fue campeón del mundo y de Europa con España, cree que Mbappé tendrá que adaptarse al estilo de juego del Real Madrid y a sus compañeros. "Llegará en un equipo bien establecido y listo para jugar, pero sí, no hay duda de que aportará su pequeño toque extra", afirma.Del Bosque, por tanto, se muestra cauto ante la posible revolución que pueda suponer el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. El ex entrenador considera que el francés es un gran refuerzo, pero no el único responsable del éxito o del fracaso del equipo. "El fútbol es un deporte colectivo y hay que valorar el trabajo de todos", concluye.