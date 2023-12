Lionel Messi rompe el silencio sobre su retiro de la selección argentina (+Declaraciones)

El extremo argentino, fue elegido como el mejor jugador del Mundial de Qatar 2022, cuando la selección albiceleste consiguió coronarse como campeón en la final contra Francia. Sin dudas, esa Copa del Mundo dejó eventos, como las criticas hacia los árbitros, la polémica que se generó en el encuentro de Argentina ante Países Bajos y el fin del debate entre Messi y Cristiano.

Por ello, el capitán del conjunto "gaucho", Lionel Messi, dio una entrevista para Star+ en donde explica todos los secretos detrás del prestigioso torneo y como manejo las polémicas que se produjeron alrededor de su celebración frente a Louis van Gaal, "El Topo Gigio me nació ahí y me arrepentí automáticamente. Apenas lo hice, dije: ‘qué pelotudo, qué tengo que hacer. Lo único que falta es que no ganemos’. Suelen pasar esas cosas. Me molesta cuando se habla fuera de la cancha y se falta el respeto al rival. Dentro de la cancha me pueden pasar un millón de cosas y queda ahí. Antes del partido, querer calentarlo y faltar el respeto nunca lo hice y no me gusta que lo hagan conmigo”.

Asimismo, el delantero del Inter Miami, aseguró que esta muy satisfecho por el gran momento de forma que vive con su país, tras poder dar vuelta a la sequía de títulos que tenían desde el Mundial 2014, "Después de sufrir tantos años, hoy que vivimos un momento especial que no había vivido nunca, quiero disfrutarlo al máximo. Me siento bien dentro del grupo, que es muy unido, muy sano".

Por otro lado, el futbolista de 36 años, puso dejó en el aire su presencia en el próximo campeonato del mundo, el cual se celebrara en el 2026, "No pienso en el Mundial y tampoco digo 100 por ciento que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad lo más normal es que no esté. Después se verá hasta dónde. Quizás nos va bien en la Copa América y se da todo para que sigamos. Capaz que no. Siendo realista es difícil”.