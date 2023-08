Leagues Cup: Jesús Bueno se estrenó como goleador con Philadelphia Union (+Video)

La Leagues Cup continúa su transitar y semana tras semana los equipos le regalan emociones a sus fanáticos. En esta ocasión, Philadelphia Union se midió en el Subaru Park al conjunto mexicano de Querétaro con el objetivo de conseguir un lugar en las semifinales del torneo.

El grito de gol no se hizo esperar por mucho tiempo, ya que apenas a los 10 minutos el conjunto estadounidense se colocó arriba en el marcador. El protagonista de la noche sería el ex Deportivo Lara Jesús Bueno, que tras una jugada colectiva no desaprovechó un excelente pase dentro del área para definir entre dos defensores.

De esta manera, el larense consiguió su primer gol con Philadelphia. Cabe señalar que desde su llegada en 2021 sus primeros compromisos fueron con el segundo equipo, en los que anotó hasta seis goles y repartió dos asistencias en poco más de 10 partidos.

Philadelphia ha dejado en el camino en esta Ronda Eliminatoria de la Leagues Cup a DC United y Red Bull Nueva York, ambos desde la tanda de penales.

En caso de concretar la victoria ante el elenco mexicano, tanto Bueno como José "Brujo" Martínez se estarían midiendo al Inter Miami de Josef Martínez y Lionel Messi en las semifinales.