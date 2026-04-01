Mundial 2026

Las personsa inundan las calles de la República del Congo por clasificar al Mundial de 2026

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Meridiano

Martes, 31 de marzo de 2026 a las 10:11 pm
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La República Democrática del Congo clasificó al Mundial 2026 al vencer 1-0 a Jamaica en la prórroga de la repesca intercontinental. Un gol de Axel Tuanzebe en el tiempo extra definió el encuentro en Zapopan, enviando a los africanos al Grupo K para enfrentar a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Los "Leopardos" cortaon una sequía de 52 años sin asistir al máximo torneo del balompié mundial, su última participación fue en 1974. La lluvia no impide a los congoleños celebrar la heroica clasificación, la última participación fue cuando aún eran el Zaire.

 

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