Las personsa inundan las calles de la República del Congo por clasificar al Mundial de 2026

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La República Democrática del Congo clasificó al Mundial 2026 al vencer 1-0 a Jamaica en la prórroga de la repesca intercontinental. Un gol de Axel Tuanzebe en el tiempo extra definió el encuentro en Zapopan, enviando a los africanos al Grupo K para enfrentar a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Los "Leopardos" cortaon una sequía de 52 años sin asistir al máximo torneo del balompié mundial, su última participación fue en 1974. La lluvia no impide a los congoleños celebrar la heroica clasificación, la última participación fue cuando aún eran el Zaire.