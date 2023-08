La ONU también se pronuncia contra Rubiales

Las acciones e imágenes de Luis Rubiales tras la final del Mundial femenino han traspasado fronteras. Primero se hicieron eco los medios de comunicación extranjeros, luego los propios miembros del seleccionado femenino de España sumado múltiples personalidades del fútbol, después intervino la FIFA y en las últimas horas, representantes de la Organización de las Naciones Unidas se han pronunciado con firmeza en contra del mandamás del balompié español.

La ONU espera que la polémica marque un “punto de inflexión” contra los abusos en el deporte. Diversos portavoces han emitido su sentir con respecto al Caso Rubiales.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha expresado su solidaridad con Jennifer Hermoso y su esperanza en que este caso marque un punto de inflexión en el mundo del deporte, donde las mujeres siguen siendo objeto de acoso sexual y abusos.

"Todos tenemos la responsabilidad de denunciarlos, de luchar contra ellos; nos unimos a Jenni Hermoso y a todos los que están trabajando para poner fin al sexismo y a los abusos en el deporte", indicó Türk.

Turk no fue el único representante de la ONU que opinó sobre el asunto, ya que horas antes el portavoz de la Secretaría General del organismo, Stéphane Dujarric, señaló en rueda de prensa que "no hay indicaciones de que el beso sea consensuado", como sí defendió Rubiales, y añadió que por tanto estaríamos hablando de un "término criminal".

“Hay un problema crítico de sexismo que sigue existiendo en el deporte y esperamos que las autoridades y el gobierno españoles lo aborden de una manera que respete los derechos de todas las mujeres deportistas”, remarcó Dujarric.

Acerca de si el beso constituía una agresión sexual, el portavoz dijo que eso era un término criminal y que lo único que podía expresar es que no se apreciaba ningún indicio de que algo fuera consentido.

Las declaraciones de Turk y Dujarric llegan tres días después de que ONU Mujeres condenara a través de un comunicado los comentarios y comportamientos ofensivos de Rubiales, además de pedir "tolerancia cero" antes situaciones de esta índole y reivindicar que las mujeres continúan rompiendo barreras en el deporte.

Piden que dimita

Tanto la ONU, como los diarios The New York Times y The Athletic, publicaron en sus portadas lo acontecido con el Caso Rubiales y destacan la petición de dimisión enviada este lunes por la Real Federación Española de Fútbol a su máximo mandatario.

El gesto no consentido de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, con la jugadora Jennifer Hermoso, ha provocado una ola de reacciones que algunos consideran como el #MeToo del país europeo.