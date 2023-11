Jude Bellingham habla sobre su inicio de temporada en el Real Madrid (+Declaraciones)

Tras recibir el Premio Kopa como mejor jugador menor de 21 años en la ceremonia del Balón de Oro celebrada en París, Jude Bellingham dio una entrevista a la revista L'Équipe donde mencionó todos los detalles de su llegada al Madrid y la importancia que ha tenido su familia en su desarrollo como futbolista. "La relación con mamá y papá es estrecha y me da equilibrio. Tuvieron trabajos toda su vida antes de llevar mi carrera. Luego vi cómo manejaban las situaciones, especialmente desde que me convertí en profesional. Hacen un trabajo tan bueno, sin experiencia real, y siempre me pregunto cómo lo hacen. Admiro cómo podían encontrarse en cualquier entorno y ser los mejores”.

"Las primeras semanas, cuando los estaba conociendo, comía al lado de Toni y me preguntaba: ¿Está comiendo oro? Luego te das cuenta de que son tipos normales, que te ayudan a sentirte bien. Son muy humildes. Es una gran lección para mí. No importa lo exitoso que seas, no importa lo que hayas ganado, puedes seguir siendo un gran ser humano", señaló el futbolista inglés sobre sus primeros días en el vestuario del Real Madrid. Asimismo, confesó estar "un poco estresado" y pensar "vaya, esto es la cima del fútbol", tras estar entrenando con jugadores tan exitosos como Luka Modrić y Toni Kroos.

Por otro lado, reconoció que eligió llevar el número 5 en la espalda por su ídolo Zinedine Zidane, “Es una especie de homenaje, desde luego. Pero, al mismo tiempo, sigo mi propio camino y es casi como cogerlo y darle forma a mi manera, haciendo de este número lo que yo quiero que sea: el moderno número 5 del Madrid”.

Además, habló sobre cómo se sintió en su primer partido con la camiseta merengue y su tan rápida adaptación en el club, "Es un sueño hecho realidad. Cuando te pones la camiseta, casi sientes que llevas un traje de superhéroe. Hay que estar a un cierto nivel para llevarla semana tras semana. Hay que lanzarse a la aventura. A veces es difícil, pero hay que implicarse. Y luego hay que mantener la cabeza fría, no puedo dejarme llevar, tengo que seguir adelante, digan cosas buenas o malas de mí”.

Por último, el joven jugador de 20 años expresó como se verá en los próximos cinco años en el mundo del fútbol, “Espero ganar cinco Ligas de Campeones, una Eurocopa y quizá un Mundial. Siempre soy lo más optimista posible. No veo el sentido de jugar pensando que vamos a perder.