¡Inesperado! Marcelo le exige a Lionel Scaloni que este jugador sea convocado con la selección argentina (+Declaraciones)

El pasado sábado 4 de noviembre se celebró el partido más importante de la temporada a nivel de clubes en el fútbol sudamericano. Boca Juniors y Fluminense protagonizaron el partido decisivo de la pasada edición de la Copa CONMEBOL Libertadores, en la que el conjunto carioca se consagró por primera vez en la historia en el mítico estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El artillero argentino del “Flu”, Germán Cano, fue el encargado de anotar el primer gol del encuentro, el cual fue crucial para la victoria 2-1 final del conjunto tricolor. De esta manera, Cano culminó como el máximo goleador del certamen con 13 anotaciones. El delantero argentino de 35 años fue una de las piezas determinantes de Fernando Diniz, para la consagración de la Copa Libertadores.

Por esta razón, una vez finalizado el encuentro, varios de sus compañeros alabaron la gran actuación del atacante en toda la temporada pidiendo a Lionel Scaloni, estratega de la selección absoluta de Argentina, que le diera una oportunidad en la selección.

“Agente” Marcelo

Uno de esos compañeros fue Marcelo, quien utilizó su cuenta de “X” (anteriormente Twitter) para hacerle un pedido especial a Scaloni. "Cano, a la Selección Argentina. Se lo merece. Sí, es obvio", manifestó el ex futbolista del Real Madrid, quien se metió en el privilegiado y acotado grupo de futbolistas que pudieron ganar la Champions League y la Copa Libertadores.

Luego de ganar la Copa Libertadores, el propio Cano se refirió a una posible convocatoria: "Es algo que se me va de las manos. Es difícil, no lo manejo. Vamos a seguir haciendo lo mejor por el club. Lo estoy disfrutando muchísimo, todavía no caigo. Todo lo que vengo haciendo en Fluminense en estos años, por los números y por ganar la Libertadores es algo muy lindo y estoy muy feliz", mencionó el artillero argentino.