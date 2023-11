¿Qué tiene Cristiano Ronaldo y por qué no jugará este martes con el Al Nassr?

Cristiano Ronaldo sigue marcando diferencias en Arabia Saudita con su Al-Nassr. Sin embargo, sus 38 años no son un dato menor, tanto que su dosificación empieza a ser más constante y así lo confirmó su entrenador, Luís Castro, al admitir que el portugués no verá minutos este martes en la Champions asiática.

Campos confesó que el delantero se encuentra agotado por el apretado calendario que ha tenido su equipo: "Está ausente por cansancio. Hace unos días jugó un partido que se fue a la prórroga (de la copa local) y hace 48 horas un partido importante del campeonato".

El DT afirmó que en la revisión física no vio lo mejor del delantero y eso motivó a darle descanso en este partido contra el Al Duhail de Qatar: "Cristiano no está en condiciones de jugar, los medios deben tenerme respeto. No digo que yo haya decidido que no juegue, el jugador no se mostró en forma".

Tiene plantilla para ganar

La inversión que el fútbol saudí ha hecho en sus clubes ha permitido que la afición tenga más atractivos a la hora de ver los compromisos. En ese aspecto, Luis Castro sacó pecho de la plantilla que ahora dirige y sostuvo que cuenta con jugadores de nivel que permitan ganar.

"De todos modos, no es el primer partido que Cristiano no juega. Tras una serie de partidos, necesita recuperar. Entiendo que a la gente le guste ver jugar a Ronaldo, pero Al Nassr no es sólo Cristiano. Tenemos jugadores como Sadio Mané o Brozovic", expresó Castro.

La temporada del astro portugués registra 21 goles en 22 compromisos con su club, números que demuestran la vigencia que aún tiene en el fútbol del más alto nivel.