¿Falta de respeto? Mira el gesto de Jude Bellingham en el juego contra Athletic Bilbao (+Video)

El Real Madrid consiguió ganar casi sin esforzarse ante Athletic Bilbao por un resultado final de dos goles a cero, manteniendo así, la ventaja de ocho puntos que tiene con el Fútbol Club Barcelona a falta de ocho jornadas para el final de la Liga EA Sports.

Sin embargo, el nivel de algunos jugadores como Fede Valverde, Dani Carvajal o Jude Bellingham no fue el mejor, notándose en gran parte el cansancio de los futbolistas por el parón internacional de este mes de marzo.

Incluso, el entrenador Carlo Ancelotti aseguró esta situación en la rueda de prensa post-partido, "Bellingham hoy no tenía la frescura que habitualmente tiene. Ha jugado dos partidos muy intensos con Inglaterra y hoy lo ha pagado un poco. Cuando hablo de intensidad es porque ha faltado un poco hoy, como en el caso de Bellingham y Valverde”.

¡Mensaje para los árbitros!

Ahora bien, durante el compromiso el mediocampista inglés, se le notó su baja intensidad también en sus gestos, tanto así, que en una acción bastante polémica en los últimos minutos del juego, cuando fue derribado antes de llegar al área y el árbitro no considero como falta peligrosa; Bellingham se dirigió a la cámara para cerrarse la boca, en una clara referencia a su expulsión contra el Valencia por protestar un gol que Gil Manzano decidió anular.

En ese entonces, el ex jugador del Borussia Dortmund lo suspendieron por dos partidos tras decirle al árbitro, "es un put** gol". Por ello, para este encuentro liguero prefirió no quejarse y seguir jugando como si nada hubiera pasado; gesto que Ancelotti también explicó en la zona mixta, "No sé lo que piensa Bellingham sobre esto, él ha aprendido muy bien lo que tiene que hacer y es callarse”.