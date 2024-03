¿Justificado? Por esta razón expulsaron a Bellingham en el Valencia vs Real Madrid

El encuentro que disputaron Valencia y Real Madrid en Mestalla no terminó de la mejor manera. Y es que entre asistencia del VAR y un gol anulado en los minutos finales, Jude Bellingham terminó pagando las decisiones del árbitro Gil Manzano con una tarjeta roja, por lo que podría perderse hasta tres partidos.

Justamente, el mediocampista inglés fue el autor del gol del triunfo de los merengues en el último suspiro del partido, aunque no subió al marcador debido a que el principal ya había dado los tres pitazos finales. Esta decisión lo hizo estallar al punto de dirigirse con vehemencia a reclamar por la anulación.

Gil Manzano fue rodeado por varios de jugadores del Real Madrid entre protestas airadas. El más perjudicado de todos fue Bellingham, que recibió la tarjeta roja por su actitud agresiva, según quedó reflejado en el acta del partido.

"El jugador (5) Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: Tras la finalización del partido y aún en el terreno de juego, se dirigió hacia mí con actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones ‘It’s a fucking goal", aseguró el árbitro.

Durante la rueda de prensa, el entrenador Carlo Ancelotti afirmó que "Bellingham no ha dicho ningún insulto", defendiendo así a su jugador tras la expulsión. Además, el propio inglés dio validez a lo escrito en el acta arbitral al retuitear un mensaje que decía: "It’s a fucking goal, the ball is in the air. What the fuck is that?" ("Es un jodido gol, la pelota está en el aire, ¿qué es esto?").

¿Cuántos partidos de liga se perderá Bellingham con el Real Madrid?

En principio, todo apunta a que Bellingham se perderá los partidos de liga contra el Celta y Osasuna. Y es que según el artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, "protestar al árbitro siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Si bien el Real Madrid justifica que el inglés no profirió ningún insulto contra el colegiado, el reglamento de la IFAB (International Football Association Board, órgano encargado de dictar las reglas del fútbol) dice que, entre las infracciones sancionables con expulsión se encuentra la de “emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante”.