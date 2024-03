Esto dice jugador del Valencia con respecto a polémica ante Real Madrid (+ Video)

Real Madrid rescata el empate contra Valencia en un partido tanto apretado como controversial en el Estadio Mestalla de Valencia, donde el árbitro Jesús Gil Manzano fue el claro protagonista del encuentro, más allá de la buena actuación en el campo de Vinicius Jr.

En los segundos finales, un centro caería en los botines de Jude Bellingham, quien definifía el que pudo ser el 3-2 del combinado dirigido por Carlo Ancelotti. Sin embargo, este no valió debido a que el juez principal señaló el final del compromiso justo cuando el esférico aún no había descendido hacia el césped.

No solo jugadores del cuadro blanco se mostraron inconformes con la decisión arbitral, ya que Hugo Duro, delantero valencianista y autor de la primera diana de su equipo en la primera parte, mostró su apoyo al Real Madrid al cuestionar a Gil Manzano con su decisión de terminar el partido en un momento tan inoportuno.

"No sé por qué tarda tanto tiempo en señalar el final. O pita antes o no pita", manifiesta el atacante, quien no entiende el motivo por el cual el árbitro esperó hasta el centro que generaría el remate por parte de Bellingham, el cual empujaría el balón a la portería.

Esto no sería la única polémica del encuentro, ya que la igualdad por parte de Vinicius sería revisada por el VAR ante un supuesto fuera de juego posicional. No obstante, su segundo gol fue validado. Asimismo, el VAR revirtió un presunto penal a favor del Valencia minutos después.