¡Sigue la polémica! Ancelotti se harta y ataca con todo al arbitraje por la expulsión de Bellingham (+Video)

Sin dudas, todo el cuerpo técnico y jugadores del Real Madrid se encuentran muy indignados por el arbitraje del colegiado español, Gil Manzano, en el partido contra el Valencia por la jornada 27 de la Liga EA Sports.

Ahora bien, lo que explotó la polémica no fue otra cosa, que el gol del mediocampista inglés, Jude Bellingham, en la última jugada del partido que no subió al marcador, puesto que, el árbitro principal terminó el encuentro justo cuando el balón iba en el aire.

Por ello, la mayoría de los jugadores blancos se dirigieron inmediatamente a Gil Manzano para pedir explicaciones y recriminarle dicha acción, incluso, en medio de toda la polémica el propio Bellingham recibió la roja por "supuestamente" insultar al colegiado.

Algo que el entrenador Carlo Ancelotti desmintió en la rueda de prensa previa asegurando que las palabras del joven centrocampista fueron, "Simplemente le dijo al árbitro: es un puto gol. No insultó a Gil Manzano. Qué decir… no hay mucho que decir. Ha sucedido algo sin precedentes. No estamos contentos con la tarjeta roja de Jude".

Por otro lado, también explicó que el árbitro comete un error bastante grave al dejar seguir la jugada y luego acabar el partido antes de que rematará Bellingham, "Ha sido algo inédito, nunca me había pasado. Si él pita cuando rechaza, okey, pero ha dejado continuar y teníamos la oportunidad. Creo que el árbitro ha cometido un error, a ver lo que escribe en el acta".

De este mismo modo, algunos de los deportistas merengues se pronunciaron a través de sus redes sociales para mostrar su enorme descontento por la situación, como fue el caso de Vinícius Júnior o Aurélien Tchouaméni, los cuales no se quedaron callados.

Ante todo esto, el Real Madrid publicó en su cuenta de Twitter una crónica del encuentro acompañada de la frase, "Una decisión arbitral inédita impide la victoria del Real Madrid en Mestalla"; por lo que, esto lo único que hace es dejar un antecedente muy grande en la historia de la competición y agrandar la lamentable realidad que vive el fútbol español.