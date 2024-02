¿Qué pasa con el arbitraje español? Nueva polémica en Barcelona tras la sanción de Vitor Roque (+Declaraciones)

Sin dudas, la imagen de la Liga EA Sports y de la Federación Española decae más con el pasar de las jornadas, debido a las enormes polémicas que se forman alrededor del cuerpo arbitral español, tomando decisiones muy controversiales durante los compromisos y de las cuales varios equipos se han quejado constantemente, sin recibir ninguna respuesta.

Una de ellas, es la expulsión de la nueva joya del Barcelona, Vitor Roque, quien en el partido ante Deportivo Alavés terminó expulsado (doble amarilla) por una entrada temeraria contra el defensor central, Rafa Marín. Tras esto, el conjunto catalán intentó recurrir la sanción con el Comité de Apelación, sin embargo, decidieron mantener la roja.

Ahora bien, el joven goleador brasileño, dio una entrevista al "Diario Mundo Deportivo" donde explicó todo lo que pasó dentro del terreno del campo cuando el colegiado, Martínez Munuera, le expulsa del juego, "No entendí, fue una jugada que el defensor me viene con el pie por delante y cuando le veo intento girar el pie para no impactar con él y no lesionarme. Pero empieza a gritar y el árbitro me enseña la amarilla a mí. El árbitro me dijo 'aquí no es como en Brasil'. Yo simplemente respeté la decisión y salí del campo".

Una frase que molestó bastante a la hinchada culé, asegurando que los árbitros no tienen respeto hacia los jugadores ni entrenadores y que los responsables de la competición no se pueden seguir quedando con los brazos cruzados, viendo como la liga pierde el nivel y prestigio de temporadas anteriores.

Por otro lado, Roque confesó que tanto a él como al club le pareció injusta la roja pero que seguirá trabajando para ganarse un puesto en el equipo, "Creo que la cartulina amarilla fue injusta, por lo menos la segunda, y ahora me toca cumplir sanción. Fue la decisión de los árbitros. El Barça intentó recurrir de todas las formas. No me queda otra que cumplir sanción y prepararme para el próximo partido".