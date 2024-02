¿Llega a Mestalla? Así avanza la recuperación de Jude Bellingham (+Video)

Real Madrid se prepara para un vibrante encuentro ante el Valencia CF en Mestalla con dos importantes regresos: Eduardo Camavinga y Dani Carvajal, quienes cumplieron sus respectivos partidos de sanción y podrán volver al XI de Carlo Ancelotti.

Sin embargo, la enfermería aún no está vacía. Thibaut Courtois, David Alaba y Eder Militao siguen sin fecha de regreso, mientras que Jude Bellingham se encuentra en la recta final de su recuperación de un esguince de tobillo.

El joven inglés ha estado trabajando intensamente para regresar a la acción. Aunque aún no está al 100%, el ingles asegura que ya no siente dolor en su tobillo y puede jugar sin problemas, se espera que esté en la convocatoria para el partido. La decisión de si será titular o no dependerá de su evolución en las últimas pruebas y del riesgo de recaída.

El cuerpo técnico del Real Madrid es consciente de la importancia del partido contra el Leipzig en la Champions League, por lo que se tomará con cautela la recuperación de Bellingham. Lo más probable es que empiece en el banquillo y tenga minutos en la segunda parte.

En caso de que Bellingham juegue, se le aplicará un vendaje fuerte en el tobillo para mayor estabilidad. Esta lesión ha sido la más larga de su carrera, con 19 días de baja hasta la fecha.

Mañana será la fecha límite para decidir la posición de Jude Bellingham, si participa contra Valencia o no. Carlo Ancelotti esperará a ver la sesión de entrenamiento mañana para tomar la decisión final. Según informa el diario Marca, la decisión seria no arriesgarlo el sábado y cuidarlo para que esté a punto para el partido de Champions ante Leipzig.

El Real Madrid ha demostrado ser capaz de ganar sin Bellingham, con siete victorias y un empate en los partidos que se ha perdido. Brahim Díaz ha sido su sustituto natural, y se espera que vuelva a ocupar la mediapunta si Bellingham no es titular.

Aparte de las bajas mencionadas, el resto del equipo se encuentra en perfecto estado de revista y listo para afrontar el desafío en Mestalla. El Real Madrid buscará una victoria que le permita seguir luchando por el título de LaLiga.