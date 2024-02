¡Les dolió! Sepa que dijo el capitán del Valencia sobre Vinicius Jr y la polémica vivida en Mestalla (+Video)

Real Madrid visita al Valencia este fin de semana en una nueva jornada del campeonato liguero, si bien las realidades de ambos clubes son diferentes desde lo económico y lo deportivo; las miradas de todo el mundo estarán posadas sobre Vinicius Jr, quien regresa a un estadio donde protagonizó uno de los momentos más incomodos de su carrera deportiva.

Vini, vivió en Valencia un incidente con los aficionados del cuadro Che, quienes hicieron gestos y canticos raciales contra el carioca, lo que provocó que el encuentro se detuviera y posteriormente se investigue y lleve a tribunales el incidente.

En la previa de un nuevo compromiso, Hugo Duro, delantero del Valencia CF, que ya ha anotado 10 goles en LaLiga, su mejor marca en la primera división española. En una entrevista, Duro habló sobre su buen momento y el incidente con Vinicius Jr. en Mestalla la temporada pasada.

Sobre el incidente con Vinicius Jr. "Al final del partido se lo dije. No porque fuera Vinicius, cualquier persona, dirigirse a una afición rival, en un momento de tensión así, creo que está muy feo. Bueno, es como si él va perdiendo y alguien le hace algo, pues está feo. Creo que la mejor manera que tenía él de demostrar cualquier cosa es en el campo, no dirigirse ni a la afición ni a esa gente que lo está pasando mal. Porque él está muy bien, está muy a gusto, suelen ganar todos los partidos, pero el resto hay que ganarse el pan todos los días y defendemos lo nuestro con nuestras armas. Creo que en ese momento se equivocó y espero que haya aprendido y que siga jugando como lo hace porque a nivel futbolístico es una maravilla", analiza Duro.

Respecto a su estado de forma, "Estoy contento con este año de momento. Quedan partidos, creo que tengo que seguir, que esto no ha acabado, no me tengo que conformar. Después de un año difícil, he podido demostrar a la gente que puedo estar aquí", reconoce Duro.

Duro también se pronunció sobre los aficionados culpables de los gestos y canticos, reconociendo que no representan los colores del cuadro Che.

El joven delantero tiene un futuro brillante por delante. Su trabajo, sacrificio y talento lo avalan. La afición del Valencia CF ya lo ha adoptado como uno de los suyos y él está dispuesto a seguir dando alegrías al club.

Polémica con Netflix

En medio de toda la polémica, LaLiga se ha pronunciado mostrando su apoyo al cuadro valenciano quienes negaron el acceso a Netflix, quien está realizando un documental sobre los hechos de la temporada pasada con Vinicius Jr como protagonista. El cuadro Che, asegura que las cámaras no suelen mostrar la realidad y que ellos consideran que no pueden sacar redito de lo mismo.