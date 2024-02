¿Se desinfló? Estrella del Real Madrid podría considerar salir del club (+Video)

No todo es armonía en el Real Madrid de Carlo Ancelotti, la situación de Arda Güler en el Real Madrid comienza a ser insostenible. El joven turco, de 19 años, apenas ha jugado 92 minutos en toda la temporada, una cifra ínfima que ha generado descontento tanto en el jugador como en su entorno.

Güler llegó al Madrid con la vitola de gran promesa, pero se ha encontrado con una realidad muy distinta. La competencia en el centro del campo es feroz y Ancelotti no le ha dado la oportunidad de demostrar su valía. El jugador ha mostrado su frustración en público en más de una ocasión. El episodio del peto en el partido contra el Almería y su reacción tras el gol de Modric ante el Sevilla son ejemplos de ello.

Ancelotti, por su parte, ha sido tajante: "Si no entiende que el plan puede cambiar, no pasa nada". El técnico italiano no está dispuesto a ceder ante las presiones ni del jugador ni de su entorno.

El futuro de Güler en el Madrid parece incierto. Su salida en verano es una posibilidad real, ya que el joven de 19 años no quiere perder otro año sin jugar. La Eurocopa con Turquía será una oportunidad para reivindicarse, pero su escasa participación con el club blanco puede afectar a su rendimiento.

Güler se ha visto envuelto en una situación compleja. Mal aconsejado, rechazó ofertas más coherentes como la del Barcelona, que le aseguraba minutos en el filial. Ahora, paga las consecuencias de una decisión precipitada.

Aprender de esta experiencia será fundamental para su futuro. Güler tiene talento, pero necesita paciencia y trabajo para llegar a la élite. Su futuro dependerá de su capacidad para adaptarse a la exigencia del Real Madrid o de encontrar un equipo donde pueda tener más oportunidades.